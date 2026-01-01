Hospedagem de cursor

Implante aplicativos criados com Cursor AI em minutos.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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30 dias para pedir reembolso
hospedagem de cursor

Preços simples, sem taxas ocultas.

Implante os aplicativos que você cria com o Cursor AI em uma hospedagem confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar com confiança.
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Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Publique mais rapidamente o que você cria no Cursor AI.

Leve os aplicativos que você cria com o Cursor AI de arquivos locais para um ambiente Node.js em produção sem alterar seu fluxo de trabalho. Envie seu código e a Hostinger cuida da configuração, para que seu projeto esteja pronto para ser executado com menos atrito e menos etapas de implantação. Uma vez em produção, seu aplicativo roda em uma infraestrutura gerenciada, criada para cargas de trabalho Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos. Isso proporciona um caminho mais simples do protótipo à produção, enquanto você se concentra no código em seu editor.
hospedagem de cursor

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem de cursor

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem Cursor.
Significa implantar o aplicativo Node.js que você criou no Cursor AI em um servidor ativo onde os usuários possam acessá-lo. Isso é importante porque o Cursor AI ajuda você a escrever o código, mas a hospedagem é o que mantém o aplicativo funcionando em produção.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, o ambiente de execução do Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, esse trabalho de servidor é feito para você, permitindo que você se concentre no aplicativo desenvolvido no Cursor AI.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. Você pode manter o repositório privado durante todo o processo.
Seu plano inclui uma quantidade definida de recursos e, se o seu aplicativo ultrapassar esse limite, você precisará fazer um upgrade. Não cobramos taxas extras inesperadas por picos de tráfego, mas um uso elevado e contínuo pode exigir um plano maior.
Envie seu projeto para o GitHub ou faça o upload do código, conecte-o ao Hostinger e implante o aplicativo Node.js. Se estiver migrando de outra hospedagem, utilize as mesmas configurações do aplicativo, variáveis de ambiente e comandos de compilação na nova implantação.

A sua privacidade é muito importante para nós

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