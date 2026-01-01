Publique mais rapidamente o que você cria no Cursor AI.

Leve os aplicativos que você cria com o Cursor AI de arquivos locais para um ambiente Node.js em produção sem alterar seu fluxo de trabalho. Envie seu código e a Hostinger cuida da configuração, para que seu projeto esteja pronto para ser executado com menos atrito e menos etapas de implantação. Uma vez em produção, seu aplicativo roda em uma infraestrutura gerenciada, criada para cargas de trabalho Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos. Isso proporciona um caminho mais simples do protótipo à produção, enquanto você se concentra no código em seu editor.