Hospedagem Base44

Implante aplicativos criados com Base44 em minutos.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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30 dias para pedir reembolso
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Preços simples para hospedagem Base44

Implante os aplicativos que você cria com o Base44 em uma hospedagem confiável. Todos os planos incluem nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar com confiança.
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Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Da ideia em Base44 ao aplicativo em funcionamento, rapidamente

Leve os aplicativos e protótipos que você cria com o Base44 da ideia à implantação em produção sem alterar sua forma de trabalhar. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece um caminho direto para a produção, permitindo que seu projeto saia do ambiente local e entre em uma configuração pronta para usuários reais. Uma vez em execução, seu aplicativo permanece em uma infraestrutura gerenciada, com o tempo de atividade e a escalabilidade garantidos. Isso significa menos tempo lidando com tarefas de servidor e mais tempo para aprimorar recursos, corrigir bugs e lançar atualizações.
hospedagem base44

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes (FAQs) sobre hospedagem Base44

Veja as respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem da Base44.
Significa implantar o aplicativo Node.js que você criou com o Base44 em um servidor ativo para que os usuários possam acessá-lo. A hospedagem do Base44 é importante porque seu aplicativo precisa de um ambiente de execução de produção, um URL público e infraestrutura gerenciada fora da sua máquina local.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, essas tarefas do servidor são gerenciadas para você, permitindo que você se concentre no aplicativo desenvolvido com Base44.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações poderão então ser implantadas a partir do mesmo repositório à medida que você envia as alterações.
Se o seu aplicativo exceder os recursos incluídos, o desempenho poderá ser afetado e você poderá precisar de um plano superior. Não ocultamos taxas adicionais para hospedagem Node.js, portanto, verifique os limites do seu plano antes do lançamento, caso preveja picos de tráfego.
Implante o aplicativo a partir do seu repositório GitHub ou faça o upload dos arquivos do projeto e, em seguida, configure as variáveis de ambiente e o comando de inicialização no Hostinger. Se você estiver migrando de outra hospedagem, aponte seu domínio para o novo aplicativo após a verificação.

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