Da ideia em Base44 ao aplicativo em funcionamento, rapidamente

Leve os aplicativos e protótipos que você cria com o Base44 da ideia à implantação em produção sem alterar sua forma de trabalhar. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece um caminho direto para a produção, permitindo que seu projeto saia do ambiente local e entre em uma configuração pronta para usuários reais. Uma vez em execução, seu aplicativo permanece em uma infraestrutura gerenciada, com o tempo de atividade e a escalabilidade garantidos. Isso significa menos tempo lidando com tarefas de servidor e mais tempo para aprimorar recursos, corrigir bugs e lançar atualizações.