Hospedagem Claude Code

Implante aplicativos criados com Claude Code em minutos

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
hospedagem Claude Code

Hospedagem Claude Code que cabe no seu bolso

Coloque no ar as aplicações geradas pelo Claude Code com uma infraestrutura segura. Experimente sem riscos: todos os planos contam com garantia de reembolso de 30 dias.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
Confira todos os recursos

O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Publique as versões geradas pelo Claude Code em produção mais rápido

Leve as aplicações e protótipos criados com o Claude Code do ambiente local para a produção sem alterar seu fluxo de trabalho. Ao publicar o projeto Node.js, a Hostinger assume o ambiente de execução e a implantação, garantindo que tudo funcione perfeitamente para o público, sem configurações adicionais. Uma vez no ar, o projeto opera em uma infraestrutura gerenciada, projetada para oferecer alta disponibilidade e escalabilidade. Isso se traduz em menos tempo dedicado à manutenção de servidores e mais foco no aprimoramento do código e dos recursos já lançados.
hospedagem Claude Code

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
Comece agora
Implantação local. Alcance global

Perguntas frequentes (FAQ) sobre hospedagem Claude Code

Tire todas as suas dúvidas sobre a hospedagem Claude Code.
Implantar os aplicativos Node.js gerados pelo Claude Code em um servidor ativo é o que chamamos de hospedagem. Essa etapa é indispensável, pois criar o código é apenas o começo: para operar em produção, a aplicação precisa de um ambiente de execução adequado, gerenciamento de processos e rede.
A gestão de um VPS exige cuidar do sistema operacional, do Node.js, de atualizações e de processos por conta própria. Com a solução da Hostinger para Claude Code, a plataforma gerencia o servidor para que o fluxo de implantação e a evolução da aplicação sejam as únicas prioridades, sem barreiras de infraestrutura.
Sim! Basta conectar sua conta do GitHub, conceder acesso ao repositório privado e realizar o deploy a partir da branch de sua preferência. As atualizações seguintes são feitas diretamente pelo mesmo repositório, mantendo o código sempre seguro e privado.
Os recursos do seu plano são fixos e, caso o tráfego aumente muito, o desempenho da aplicação pode ser afetado. Não aplicamos taxas adicionais por picos de visita, mas sugerimos migrar para um plano superior antes que a alta carga constante comprometa a experiência de uso.
Envie o projeto para o GitHub, conecte o repositório e faça a implantação na Hostinger. Caso a aplicação venha de outra provedora, basta atualizar as variáveis de ambiente e as configurações de domínio para, então, testar o funcionamento logo após o primeiro deploy.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.