Publique as versões geradas pelo Claude Code em produção mais rápido

Leve as aplicações e protótipos criados com o Claude Code do ambiente local para a produção sem alterar seu fluxo de trabalho. Ao publicar o projeto Node.js, a Hostinger assume o ambiente de execução e a implantação, garantindo que tudo funcione perfeitamente para o público, sem configurações adicionais. Uma vez no ar, o projeto opera em uma infraestrutura gerenciada, projetada para oferecer alta disponibilidade e escalabilidade. Isso se traduz em menos tempo dedicado à manutenção de servidores e mais foco no aprimoramento do código e dos recursos já lançados.