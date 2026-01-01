Hospedagem Next.js

Implante aplicativos Next.js em minutos, não em horas

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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hospedagem Next.js

Planos de hospedagem Next.js com um preço mensal

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R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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Criado para o crescimento com o Next.js

Faça o deploy do seu aplicativo Next.js sem se preocupar com a configuração do servidor. Suba o seu código e a hospedagem Node.js da Hostinger cuida do ambiente de execução e do roteamento, garantindo que as rotas SSR, ISR e de API funcionem perfeitamente. Além disso, seu projeto roda em uma infraestrutura feita para entregar desempenho constante e bom uptime, com espaço de sobra para lidar com o aumento de tráfego. Isso simplifica o caminho até a produção e reduz o tempo que você gastaria com tarefas operacionais.
Hospedagem Next.js

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre hospedagem Next.js

Tire todas as suas dúvidas sobre os serviços de hospedagem Next.js.
A hospedagem Next.js é o ambiente que fornece a estrutura de servidor e a base em Node.js que a aplicação exige. Ela é essencial porque projetos em Next.js usam renderização no servidor, rotas de API e páginas dinâmicas que uma hospedagem comum, feita só para arquivos estáticos, não suporta.
Em um VPS, você precisa gerenciar o sistema operacional, a versão do Node.js, os processos, as atualizações de segurança e as configurações de deploy por conta própria. Já com a nossa hospedagem Node.js, nós cuidamos de todas essas tarefas técnicas para você. Assim, basta fazer o deploy do seu aplicativo Next.js sem precisar se preocupar com a manutenção da infraestrutura do servidor.
Sim. Basta conectar sua conta do GitHub, dar acesso ao repositório privado e fazer o deploy da branch que você quiser. As atualizações podem ser feitas via Git, exatamente como aconteceria em um repositório público.
Sim, os planos possuem limites de recursos. Se a aplicação crescer e ultrapassar esses limites, pode ser necessário fazer um upgrade. Nós não cobramos taxas surpresas por picos normais de tráfego, mas se o consumo ficar constantemente acima da capacidade do plano, será preciso mudar para uma opção superior.
Envie seu app para um repositório Git, conecte-o à Hostinger e faça o deploy da branch que você quer rodar em produção. Se estiver migrando de outra hospedagem, você pode apontar o seu domínio logo após o deploy e migrar as variáveis de ambiente e as configurações de build conforme a necessidade.

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