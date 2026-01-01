hospedagem Next.js

Criado para o crescimento com o Next.js

Faça o deploy do seu aplicativo Next.js sem se preocupar com a configuração do servidor. Suba o seu código e a hospedagem Node.js da Hostinger cuida do ambiente de execução e do roteamento, garantindo que as rotas SSR, ISR e de API funcionem perfeitamente. Além disso, seu projeto roda em uma infraestrutura feita para entregar desempenho constante e bom uptime, com espaço de sobra para lidar com o aumento de tráfego. Isso simplifica o caminho até a produção e reduz o tempo que você gastaria com tarefas operacionais.