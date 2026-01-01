Continue.dev hosting

Crie com Continue.dev e implemente seus aplicativos na Hostinger.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
continue.dev hospedagem

Um preço mensal fixo, sem taxas ocultas.

Escolha o plano que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho e hospede o Continue.dev com confiança. Desfrute de desempenho confiável, configuração simples e nossa garantia de reembolso de 30 dias.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Publique mais rapidamente o que você criar com Continue.dev.

Leve o que você criou com o Continue.dev do protótipo à produção sem alterar seu fluxo de trabalho. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece ao seu aplicativo um caminho simples do desenvolvimento local para um ambiente de produção, para que você possa implantar o projeto que vem aprimorando e continuar trabalhando na pilha que já conhece. Uma vez em produção, seu aplicativo é executado em uma infraestrutura gerenciada criada para Node.js, com tempo de atividade confiável e capacidade para lidar com o tráfego crescente. Isso significa menos tempo gasto na configuração e manutenção do servidor e mais tempo para lançar recursos e aprimorar o produto.
continue.dev hospedagem

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Continue.dev

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem da Continue.dev.
A hospedagem Continue.dev é um ambiente gerenciado para executar e conectar o Continue.dev aos seus aplicativos, ferramentas e provedores de modelos. Ela ajuda você a implantar mais rapidamente, sem precisar se preocupar com a configuração, atualizações ou manutenção básica do servidor.
Um VPS oferece controle total do servidor, mas você precisa gerenciar a configuração, a segurança, o escalonamento e as atualizações. A hospedagem da Continue.dev é mais simples: ela já vem pré-configurada para o serviço, permitindo que você comece mais rapidamente e com menos trabalho manual.
Sim. A hospedagem Continue.dev suporta repositórios privados do GitHub, permitindo que você conecte seu código com segurança e mantenha seus projetos internos protegidos durante a implantação.
Os planos podem incluir limites de recursos com base no uso. Se o seu aplicativo precisar de mais capacidade, você pode fazer um upgrade antes de atingir os limites, evitando o pagamento de taxas extras inesperadas.
A configuração é simples e foi projetada para usuários técnicos. Se você estiver migrando de outra hospedagem, poderá fazer isso conectando seu repositório, configurando seu ambiente e implantando em poucos passos.

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