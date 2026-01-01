Hospedagem de livros de histórias

Implante aplicativos criados com o Storybook em minutos.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
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Um preço único e simples, sem taxas ocultas.

Hospede seus aplicativos Storybook com confiança em uma infraestrutura confiável, criada para produção. Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias.
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Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Projetos criados com facilidade usando o Ship Storybook

Implante seu projeto Storybook com uma configuração que simplifica o fluxo de trabalho. Envie seu código e a hospedagem Node.js da Hostinger oferece um caminho claro desde builds locais até um site de documentação online ou um ambiente de testes de componentes, sem configurações adicionais de servidor. Seu projeto é executado em uma infraestrutura gerenciada, criada para oferecer confiabilidade, garantindo atualizações previsíveis e facilitando o gerenciamento de picos de tráfego. Isso significa menos tempo gasto com manutenção de implantação e mais tempo para aprimorar os componentes de interface do usuário dos quais sua equipe depende.
hospedagem de contos

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
Comece agora
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Perguntas frequentes sobre hospedagem do Storybook

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem do Storybook.
Hospedar o Storybook significa implantar o aplicativo ou site Node.js que você criou com o Storybook em um ambiente de produção onde os usuários podem acessá-lo. Isso é importante porque as versões de pré-visualização locais não são suficientes para produção, testes ou compartilhamento de uma versão estável com sua equipe.
Com um VPS, você gerencia o servidor, a versão do Node, o gerenciador de processos e as atualizações por conta própria. Com nossa hospedagem Node.js, essas partes são gerenciadas para você, permitindo que você se concentre no aplicativo baseado em Storybook em vez da manutenção do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. Você pode continuar enviando atualizações para o GitHub e fazer o reprint a partir do mesmo repositório.
Existem limites de plano e, se o seu aplicativo os ultrapassar, talvez seja necessário fazer um upgrade. Não escondemos taxas adicionais por meio de cobranças inesperadas por solicitação, mas recomendamos que você verifique os recursos do plano antes de lançar o aplicativo em grande escala.
Conecte seu repositório Git existente ou faça o upload do projeto, defina o comando de inicialização do Node.js e as variáveis de ambiente e, em seguida, faça o deploy. Se estiver migrando de um ambiente local, certifique-se de que o aplicativo esteja em modo de produção e que todas as etapas de build estejam incluídas.

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