Projetos criados com facilidade usando o Ship Storybook

Implante seu projeto Storybook com uma configuração que simplifica o fluxo de trabalho. Envie seu código e a hospedagem Node.js da Hostinger oferece um caminho claro desde builds locais até um site de documentação online ou um ambiente de testes de componentes, sem configurações adicionais de servidor. Seu projeto é executado em uma infraestrutura gerenciada, criada para oferecer confiabilidade, garantindo atualizações previsíveis e facilitando o gerenciamento de picos de tráfego. Isso significa menos tempo gasto com manutenção de implantação e mais tempo para aprimorar os componentes de interface do usuário dos quais sua equipe depende.