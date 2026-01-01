Hospedagem Nestjs

Implante aplicativos NestJS em minutos, não em horas.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
Hospedagem NestJS

Um preço único e simples, sem taxas ocultas.

Hospede seus aplicativos NestJS com confiança em uma infraestrutura confiável, criada para produção. Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
Confira todos os recursos

O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Hospedagem pronta para produção para NestJS

Implante seu aplicativo NestJS com uma configuração que se adapta à forma como os projetos Node.js são construídos e distribuídos. Envie seu código e a Hostinger cuida do ambiente de execução, para que controladores, serviços e APIs estejam prontos para serem executados sem configuração adicional do servidor. Seu projeto permanece em uma infraestrutura construída para confiabilidade, com capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Isso significa menos tempo gasto em manutenção e mais tempo para implementar melhorias no seu aplicativo.
Hospedagem NestJS

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
Comece agora
Implantação local. Alcance global

Perguntas frequentes sobre hospedagem NestJS

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem Nestjs.
A hospedagem NestJS é o ambiente onde você implanta e executa seu aplicativo NestJS para que ele possa receber tráfego real pela internet. Isso é importante porque seu aplicativo precisa de um ambiente de execução Node.js gerenciado, gerenciamento de processos e recursos suficientes para permanecer online após a implantação.
Com um VPS, você gerencia o servidor, a versão do Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com nossa hospedagem NestJS, essas partes são gerenciadas para você, permitindo que você implante o aplicativo sem precisar configurar toda a infraestrutura do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e selecione a branch que deseja implantar. Depois disso, as atualizações poderão ser implantadas a partir de novos pushes, assim como em um repositório público.
Os planos incluem limites de recursos, portanto, se o seu aplicativo crescer além desses limites, talvez seja necessário fazer um upgrade em vez de pagar taxas extras inesperadas. Se houver picos de tráfego, a principal limitação será a capacidade de CPU, memória e aplicativos do seu plano.
Envie seu projeto NestJS para o GitHub ou importe o repositório existente, conecte-o à Hostinger e defina o comando de inicialização e as variáveis de ambiente. Se estiver migrando de outra hospedagem, copie primeiro sua configuração e as configurações do banco de dados e, em seguida, implante o mesmo código-fonte aqui.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.