Hospedagem Nestjs

Hospedagem pronta para produção para NestJS

Implante seu aplicativo NestJS com uma configuração que se adapta à forma como os projetos Node.js são construídos e distribuídos. Envie seu código e a Hostinger cuida do ambiente de execução, para que controladores, serviços e APIs estejam prontos para serem executados sem configuração adicional do servidor. Seu projeto permanece em uma infraestrutura construída para confiabilidade, com capacidade para lidar com o tráfego à medida que cresce. Isso significa menos tempo gasto em manutenção e mais tempo para implementar melhorias no seu aplicativo.