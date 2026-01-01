Com um VPS, você fica responsável por gerenciar o sistema operacional, o ambiente de execução do Node.js, as atualizações de segurança e os processos em execução. Já na Hospedagem Node.js da Hostinger, toda a infraestrutura e o tempo de execução são gerenciados pela nossa equipe, permitindo que você faça o deploy do app sem se preocupar com a administração do servidor.