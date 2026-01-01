Hospedagem Replit

Implante aplicativos criados com Replit em minutos

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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30 dias para pedir reembolso
hospedagem replit

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Faça o deploy das aplicações criadas no Replit em uma hospedagem estável e feita para o ambiente de produção. Teste nossos recursos sem riscos, contando com a nossa garantia de reembolso de 30 dias.
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R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
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Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
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Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Do Replit para o ambiente de produção em minutos

Leve as aplicações e protótipos criados no Replit direto para a produção, sem mexer na sua stack. Basta subir seu código Node.js para a Hostinger e colocar o projeto no ar de forma simplificada, sem perda de tempo com infraestrutura ou gerenciamento de servidores. Uma vez publicado, seu app roda em um ambiente gerenciado que acompanha o crescimento do seu projeto. O resultado? Alta disponibilidade, escalabilidade fácil e zero preocupação — assim, você foca apenas em codar.
hospedagem replit

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre hospedagem Replit

Tire todas as suas dúvidas sobre a hospedagem Replit.
Na prática, é levar a sua aplicação Node.js do Replit para um ambiente de produção acessível para qualquer pessoa na web. O Replit é excelente para codar e testar, mas hospedar o projeto em produção é o que te dá autonomia para gerenciar o uptime, configurar domínios e controlar as regras de deploy.
Com um VPS, você fica responsável por gerenciar o sistema operacional, o ambiente de execução do Node.js, as atualizações de segurança e os processos em execução. Já na Hospedagem Node.js da Hostinger, toda a infraestrutura e o tempo de execução são gerenciados pela nossa equipe, permitindo que você faça o deploy do app sem se preocupar com a administração do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. Suas atualizações serão enviadas direto pelo GitHub, mantendo seu código sempre privado.
Se a sua aplicação exceder a capacidade contratada, o desempenho poderá ser limitado pelos recursos disponíveis no servidor até que um upgrade seja feito. A boa notícia é que não cobramos taxas surpresa por picos de acessos, a única limitação é a infraestrutura que você escolheu.
Envie sua aplicação para o GitHub, conecte o repositório à Hostinger e faça o deploy. Se você estiver migrando de um ambiente local ou de outra provedora, certifique-se de que a versão do Node, as variáveis de ambiente e o comando de inicialização estejam idênticos aos do projeto original antes de direcionar o tráfego.

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