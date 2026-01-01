Do Lovable para a produção em poucos cliques

Leve suas criações do Lovable direto para a produção, sem perder tempo com configurações complexas. A Hospedagem Node.js da Hostinger garante uma transição fluida do protótipo ao app definitivo, permitindo que você faça o deploy e coloque o projeto no ar com o mínimo de atrito. Depois de publicado, seu aplicativo é executado em uma infraestrutura totalmente gerenciada, projetada para entregar alto desempenho e estabilidade. O resultado? Menos rotinas de manutenção de servidores e muito mais tempo livre para focar no que realmente importa: evoluir os recursos do seu produto.