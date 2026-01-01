Hospedagem Lovable

Coloque seu app Lovable no ar em minutos

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
hospedagem lovable

Preços transparentes, sem surpresas

Coloque seus apps do Lovable no ar em uma infraestrutura de alto desempenho. Todos os planos contam com garantia de reembolso de 30 dias para você testar sem preocupações.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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R$72,99
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48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
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Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Do Lovable para a produção em poucos cliques

Leve suas criações do Lovable direto para a produção, sem perder tempo com configurações complexas. A Hospedagem Node.js da Hostinger garante uma transição fluida do protótipo ao app definitivo, permitindo que você faça o deploy e coloque o projeto no ar com o mínimo de atrito. Depois de publicado, seu aplicativo é executado em uma infraestrutura totalmente gerenciada, projetada para entregar alto desempenho e estabilidade. O resultado? Menos rotinas de manutenção de servidores e muito mais tempo livre para focar no que realmente importa: evoluir os recursos do seu produto.
hospedagem lovable

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
Comece agora
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre hospedagem Lovable

Tire todas as suas dúvidas sobre a hospedagem Lovable.
A hospedagem Lovable consiste em colocar a aplicação Node.js gerada na plataforma em um servidor ativo para acesso do público. Enquanto o Lovable foca na criação e desenvolvimento do app, a hospedagem fornece a infraestrutura, o ambiente de execução e a estabilidade necessários para manter o projeto rodando em produção.
Diferente de um VPS – onde o gerenciamento do sistema operacional, ambiente Node.js, atualizações e segurança fica sob sua responsabilidade –, a Hospedagem Node.js da Hostinger cuida de toda a infraestrutura do servidor. Assim, a equipe de desenvolvimento foca exclusivamente em refinar a aplicação criada no Lovable, sem se preocupar com rotinas de manutenção.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy da branch desejada. As atualizações serão integradas diretamente à aplicação, mantendo o código totalmente seguro e privado.
Sim. Os planos têm limites de recursos. Se o aplicativo crescer e precisar de mais capacidade, basta fazer o upgrade. E não se preocupe: picos inesperados de tráfego não geram multas ou cobranças extras. A recomendação é escolher o plano ideal para a média de acessos prevista.
Publique seu aplicativo Lovable no GitHub, conecte o repositório na Hostinger e faça o deploy. Se você estiver migrando de outra hospedagem, geralmente é possível reutilizar o mesmo código-fonte e as variáveis de ambiente, o que simplifica a configuração.

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