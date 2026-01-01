Hospedagem de frames

Implante projetos Framer com hospedagem mais rápida e simples.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
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Hospedagem Simple Framer, preço único e transparente.

Hospede os aplicativos e sites que você cria com o Framer em uma infraestrutura confiável. Todos os planos incluem nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar com confiança.
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Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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Das ideias do Framer aos sites reais

Transforme seu projeto Framer em um aplicativo Node.js em produção sem complicações na implantação. Envie seu código e a Hostinger cuida da execução e da configuração, para que seu site ou aplicativo passe da versão local para a produção com menos trabalho manual. Seu projeto é executado em uma infraestrutura gerenciada, projetada para oferecer alta disponibilidade e desempenho previsível, mesmo com variações de tráfego. Isso simplifica o processo de publicação de atualizações, sem a necessidade de manutenção constante do servidor.
hospedagem de molduras

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem do Framer

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem da Framer.
Hospedagem Framer significa implantar os aplicativos ou sites Node.js que você cria com o Framer em um servidor ativo para que os usuários possam acessá-los. Isso é importante porque versões locais ou de pré-visualização não são hospedagem de produção, e você ainda precisa de um ambiente de execução, tempo de atividade e um URL público.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, o ambiente de execução do Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, esse gerenciamento de servidor é feito para você, permitindo que você se concentre no aplicativo desenvolvido com o Framer em vez de se preocupar com a manutenção da infraestrutura.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. Depois disso, as atualizações poderão ser feitas a partir do mesmo repositório sem precisar torná-lo público.
Os planos têm limites de recursos e, se o seu aplicativo os exceder, talvez seja necessário fazer um upgrade. Não cobramos taxas extras inesperadas por picos normais de tráfego, mas o uso contínuo além dos limites do plano deve ser migrado para um plano maior.
Envie seu projeto para o GitHub, conecte o repositório no Hostinger e implante a branch desejada. Se estiver migrando de outra hospedagem, aponte seu domínio para o novo aplicativo após a implantação e verifique suas variáveis de ambiente e configurações de compilação.

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