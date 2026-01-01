Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, o ambiente de execução do Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, esse gerenciamento de servidor é feito para você, permitindo que você se concentre no aplicativo desenvolvido com o Framer em vez de se preocupar com a manutenção da infraestrutura.