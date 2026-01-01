Hospedagem Vite

Implante aplicativos criados com Vite em minutos.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
hospedagem vite

Preços simples para hospedagem Vite

Implante os aplicativos que você cria com o Vite em uma hospedagem confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar com confiança.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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Benefícios do plano Business:

Conector incluído
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Criado para aplicativos com tecnologia Vite.

Hospede seu aplicativo desenvolvido com Vite em uma hospedagem Node.js com uma configuração que se mantém próxima ao seu fluxo de trabalho atual. Publique seu projeto, execute a compilação e sirva o aplicativo gerado sem configurações adicionais. Seu site é executado em uma infraestrutura gerenciada, projetada para desempenho estável e tempo de atividade confiável, que continua a lidar com o tráfego à medida que seu projeto cresce. Isso proporciona um caminho mais simples do desenvolvimento local para a produção, com menos trabalho de servidor para gerenciar.
hospedagem vite

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Vite

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem Vite.
Hospedagem Vite significa implantar o aplicativo criado com o Vite em um ambiente Node.js ativo, para que os usuários possam acessá-lo online. Isso é importante porque o Vite é uma ferramenta de compilação, não o ambiente de execução de produção; portanto, você ainda precisa de hospedagem para o aplicativo compilado e qualquer backend do qual ele dependa.
Com a hospedagem VPS tradicional, você gerencia o sistema operacional do servidor, a versão do Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com nossa hospedagem Node.js, a plataforma cuida da camada do servidor, permitindo que você se concentre no aplicativo em vez da manutenção.
Sim. Você pode conectar sua conta do GitHub, conceder acesso ao repositório privado e implantar a partir da branch de sua escolha. As atualizações poderão então ser implantadas a partir do GitHub sem a necessidade de uploads manuais.
Existem limites de recursos, portanto, se o seu aplicativo crescer além da capacidade do plano, você precisará fazer um upgrade. Não cobramos taxas extras inesperadas por picos de tráfego, mas o uso intenso e contínuo pode exigir mais recursos.
Conecte o repositório Git do seu aplicativo Vite ou faça o upload do projeto compilado e, em seguida, defina a versão do Node.js e as variáveis de ambiente necessárias. Se você estiver migrando de outra hospedagem, aponte seu domínio para a Hostinger e reimplemente o aplicativo aqui.

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