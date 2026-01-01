hospedagem vite

Criado para aplicativos com tecnologia Vite.

Hospede seu aplicativo desenvolvido com Vite em uma hospedagem Node.js com uma configuração que se mantém próxima ao seu fluxo de trabalho atual. Publique seu projeto, execute a compilação e sirva o aplicativo gerado sem configurações adicionais. Seu site é executado em uma infraestrutura gerenciada, projetada para desempenho estável e tempo de atividade confiável, que continua a lidar com o tráfego à medida que seu projeto cresce. Isso proporciona um caminho mais simples do desenvolvimento local para a produção, com menos trabalho de servidor para gerenciar.