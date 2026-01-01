Hospedagem Vuejs

Implante aplicativos Vue.js em minutos, não em horas.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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Hospedagem Vue.js

Preços simples para hospedagem Vue.js, sem taxas ocultas.

Hospede seu aplicativo Vue.js com confiança em uma infraestrutura robusta, criada para produção. Se não for a solução ideal, nossa garantia de reembolso de 30 dias cobre o seu dinheiro.
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48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
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2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
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20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
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Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
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4 núcleos de CPU
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100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Criado para a forma como o Vue.js escala.

Implante seu aplicativo Vue.js em uma hospedagem Node.js sem configurações adicionais. Envie seu código e seu projeto será executado em um ambiente criado para renderização do lado do servidor, chamadas de API e o processo de compilação esperado pela sua pilha de tecnologias. Uma vez em produção, a hospedagem não interfere no seu trabalho, garantindo alta disponibilidade e capacidade para lidar com o tráfego à medida que seu aplicativo cresce. Você obtém um caminho mais simples do desenvolvimento à produção, com menos trabalho de servidor para gerenciar.
Hospedagem Vue.js

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Vue.js

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem Vue.js.
A hospedagem Vue.js é um ambiente de produção para implantar e executar aplicativos Vue, permitindo que os usuários acessem esses aplicativos na web. Ela é importante porque você precisa de um ambiente de execução Node.js, gerenciamento de processos do aplicativo e uma infraestrutura estável assim que seu aplicativo Vue.js sair do ambiente de desenvolvimento local.
Com um VPS, você gerencia o servidor, a versão do Node.js, as atualizações de segurança e a supervisão dos processos por conta própria. Com nossa hospedagem Vue.js, essas tarefas de infraestrutura e tempo de execução são gerenciadas para você, permitindo que você se concentre no aplicativo em vez da administração do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações de novos pushes podem ser implantadas da mesma forma que em repositórios públicos.
O tráfego está incluído até os limites do seu plano. Se o seu aplicativo ultrapassar esses limites, talvez seja necessário fazer um upgrade para um plano superior; não cobramos taxas extras inesperadas por picos de tráfego.
Envie o aplicativo para um repositório Git, conecte-o à Hostinger e implante a branch principal. Se o seu aplicativo já estiver em execução em outro lugar, você pode migrar o código e as configurações de ambiente primeiro e, em seguida, atualizar o DNS quando estiver pronto.

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