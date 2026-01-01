Hospedagem Vue.js

Criado para a forma como o Vue.js escala.

Implante seu aplicativo Vue.js em uma hospedagem Node.js sem configurações adicionais. Envie seu código e seu projeto será executado em um ambiente criado para renderização do lado do servidor, chamadas de API e o processo de compilação esperado pela sua pilha de tecnologias. Uma vez em produção, a hospedagem não interfere no seu trabalho, garantindo alta disponibilidade e capacidade para lidar com o tráfego à medida que seu aplicativo cresce. Você obtém um caminho mais simples do desenvolvimento à produção, com menos trabalho de servidor para gerenciar.