Aplicativos React Router que se mantêm rápidos

Implante seu aplicativo React Router com uma configuração que se adapte à sua forma de trabalho atual. Envie seu código para a hospedagem Node.js e execute suas rotas, carregadores e lógica de servidor sem configurações adicionais, para que o desenvolvimento local migre para produção com menos atrito. Seu aplicativo permanece em uma infraestrutura gerenciada, criada para lidar com o tráfego e garantir disponibilidade confiável. Isso significa menos tarefas de implantação para gerenciar e mais tempo para se concentrar na interface do usuário, no fluxo de dados e nas alterações do produto.