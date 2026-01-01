Hospedagem de roteador React

Implante aplicativos React Router em minutos, não em horas.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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Hospedagem de roteador React

Preços simples para hospedagem do React Router

Hospede seu aplicativo React Router em uma infraestrutura confiável, criada para produção. Implante com confiança e, se não for a solução ideal, nossa garantia de reembolso de 30 dias cobre o seu dinheiro.
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R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
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Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Aplicativos React Router que se mantêm rápidos

Implante seu aplicativo React Router com uma configuração que se adapte à sua forma de trabalho atual. Envie seu código para a hospedagem Node.js e execute suas rotas, carregadores e lógica de servidor sem configurações adicionais, para que o desenvolvimento local migre para produção com menos atrito. Seu aplicativo permanece em uma infraestrutura gerenciada, criada para lidar com o tráfego e garantir disponibilidade confiável. Isso significa menos tarefas de implantação para gerenciar e mais tempo para se concentrar na interface do usuário, no fluxo de dados e nas alterações do produto.
Hospedagem de roteador React

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem com React Router

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem React Router.
Hospedar o React Router significa implantar o aplicativo React que usa o React Router para que ele possa ser executado em produção e atender usuários reais. Isso é importante porque o roteamento do lado do cliente precisa de um host compatível com Node.js que possa servir o aplicativo corretamente em carregamentos e atualizações de URLs diretas.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node, a configuração de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, esse trabalho de servidor é feito para você, permitindo que você se concentre no aplicativo em vez de se preocupar com a manutenção da máquina.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e, em seguida, faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações podem ser obtidas do GitHub sem tornar o repositório público.
Sim, os planos de hospedagem têm limites de recursos definidos e, se o seu aplicativo ultrapassar esses limites, você poderá precisar fazer um upgrade. Não há cobranças extras inesperadas por picos de tráfego, mas o uso intenso e contínuo pode exigir um plano superior.
Publique o aplicativo no GitHub ou importe seu repositório existente, conecte-o ao Hostinger e faça a implantação. Se estiver migrando de outra hospedagem, configure as opções de compilação e inicialização para o aplicativo Node.js atual e verifique as variáveis de ambiente antes de publicar.

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