Hospedagem V0.dev

Implante aplicativos criados com vO.dev em minutos.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
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a partir deR$13,99/mês
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Hospedagem v0.dev

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48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
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Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
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4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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Do protótipo vO.dev ao site em produção, rapidamente.

Leve os projetos que você cria com o vO.dev do protótipo à produção sem precisar retrabalhar sua pilha de tecnologias. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece um caminho direto para implantar o aplicativo por trás de seus protótipos de interface do usuário, para que seu código passe do teste local para um ambiente de produção com configuração mínima. Uma vez online, seu aplicativo é executado em uma infraestrutura gerenciada criada para Node.js, com escalonamento e tempo de atividade gerenciados em segundo plano. Você gasta menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo aprimorando o produto que seus usuários realmente veem.
Hospedagem v0.dev

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem V0.dev

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem da V0.dev.
A hospedagem v0.dev é uma configuração para implantar aplicativos criados com v0.dev no Vercel. Ela oferece implantação gerenciada, escalonamento automático e fluxos de trabalho simples baseados em Git.
A hospedagem VPS oferece um servidor virtual que você mesmo gerencia. A hospedagem v0.dev na Vercel é totalmente gerenciada, portanto, você não precisa se preocupar com a configuração, aplicação de patches ou escalonamento do servidor.
Sim. Você pode conectar um repositório privado do GitHub e implantá-lo com segurança por meio do Vercel. O acesso permanece controlado pelas permissões do seu provedor Git.
Os planos da Vercel incluem limites de uso para largura de banda, tempo de compilação e execução sem servidor. Se você exceder esses limites, o uso adicional poderá ser cobrado de acordo com o seu plano.
Sim. Na maioria dos casos, você pode conectar seu repositório, revisar as variáveis de ambiente e implantar. Se necessário, você pode migrar seu domínio e atualizar o DNS após a configuração.

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