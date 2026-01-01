Hospedagem v0.dev

Do protótipo vO.dev ao site em produção, rapidamente.

Leve os projetos que você cria com o vO.dev do protótipo à produção sem precisar retrabalhar sua pilha de tecnologias. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece um caminho direto para implantar o aplicativo por trás de seus protótipos de interface do usuário, para que seu código passe do teste local para um ambiente de produção com configuração mínima. Uma vez online, seu aplicativo é executado em uma infraestrutura gerenciada criada para Node.js, com escalonamento e tempo de atividade gerenciados em segundo plano. Você gasta menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo aprimorando o produto que seus usuários realmente veem.