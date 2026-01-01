React hosting

Deploy React apps in production with Node.js hosting

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
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a partir de  R$ 13,99 /mês
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48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 aplicações Node.js gerenciadas
Até 50 sites
5 créditos de vibe code
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Crie com Node.js, PHP/HTML, WordPress, Criador de Sites, Horizons
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
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Cloud Startup
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+2 meses grátis

48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
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5 créditos de vibe code
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
10 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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Built for the way React scales

Deploy your React app with a setup that keeps the path from code to production simple. Push your project to Hostinger’s Node.js hosting, and your frontend runs in an environment ready for modern JavaScript builds and dynamic app behavior. Your app stays online on managed infrastructure built for steady performance and reliable uptime. That gives you fewer deployment chores, more room to scale when usage grows, and more time to focus on the interface and features your users actually see.
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Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

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Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

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Lance sua aplicação Node.js em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade — tudo por nossa conta.

3. Gerencie e escale

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Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.

Implantação local. Alcance global

React hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about React hosting services.

What is React hosting?

React hosting is a production environment for apps built with React, so they can be deployed, served, and accessed by users. It matters because your app needs a runtime, build handling, and a stable public endpoint, not just static files on a laptop.

How is React hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the server, Node.js version, process manager, updates, and security yourself. With Hostinger's Node.js hosting, those server tasks are handled for you, which reduces setup and maintenance for your React app.

Can I deploy a React app from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repository, and deploy from the branch you want. You can keep the repo private while using the usual push-to-deploy workflow.

Are there traffic limits or overage fees for React hosting?

There are plan limits, and if your app grows past them you need to move to a bigger plan or an appropriate setup. We do not add surprise overage fees for normal traffic spikes, but sustained usage should match the resources of your plan.

How do I move my React app from local or another host to Hostinger?

Push the app to GitHub, connect the repository in Hostinger, and deploy the branch you want. If you're moving from another host, you can point the app to the same codebase and update any environment variables or build settings during setup.

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