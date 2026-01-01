Hospedagem Nuxt

Implante aplicativos Nuxt em minutos, não em horas.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
hospedagem nuxt

Preços simples para hospedagem Nuxt, sem taxas ocultas.

Hospede seu aplicativo Nuxt com confiança em uma infraestrutura confiável, criada para produção. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar sem riscos.
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81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Construído para a forma como o Nuxt escala.

Implante seu aplicativo Nuxt na hospedagem Node.js da Hostinger sem configurações adicionais. Envie seu código e seu projeto será executado em um ambiente Node.js que oferece suporte à renderização do lado do servidor, rotas de API e o fluxo de compilação esperado pela sua pilha. Seu aplicativo permanece fácil de gerenciar à medida que o tráfego aumenta, com tempo de atividade e recursos suficientes para lidar com o uso real. Isso proporciona um caminho direto do desenvolvimento à produção, com menos tempo gasto na manutenção do servidor.
hospedagem nuxt

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Nuxt

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre serviços de hospedagem Nuxt.
A hospedagem Nuxt é um ambiente de produção para executar aplicativos Nuxt, incluindo o ambiente de execução Node.js e a configuração de implantação necessários. Isso é importante porque a hospedagem de arquivos estáticos por si só não cobre a renderização do lado do servidor, rotas de API ou outros recursos de servidor que seu aplicativo Nuxt possa usar.
Com a hospedagem VPS tradicional, você gerencia o servidor, as atualizações do sistema operacional, a versão do Node.js, o gerenciador de processos e a segurança por conta própria. Com nossa hospedagem Nuxt, essa camada de infraestrutura é gerenciada para você, permitindo que você implante e execute o aplicativo sem precisar manter toda a infraestrutura do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e escolha a branch que deseja implantar. Depois disso, as atualizações poderão ser implantadas a partir de novos pushes, assim como em um repositório público.
O tráfego é limitado pelos recursos do seu plano, portanto, se o seu aplicativo Nuxt crescer além desses recursos, talvez seja necessário fazer um upgrade. Não cobramos taxas extras inesperadas para uso normal, mas um tráfego alto e constante pode exigir um plano maior.
Você pode migrar um aplicativo Nuxt enviando o projeto para o GitHub, conectando o repositório e implantando-o na Hostinger. Se você já tiver um aplicativo em produção em outro lugar, basta apontar o mesmo código-fonte para cá e atualizar as variáveis de ambiente ou configurações de compilação conforme necessário.

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