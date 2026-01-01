hospedagem nuxt

Construído para a forma como o Nuxt escala.

Implante seu aplicativo Nuxt na hospedagem Node.js da Hostinger sem configurações adicionais. Envie seu código e seu projeto será executado em um ambiente Node.js que oferece suporte à renderização do lado do servidor, rotas de API e o fluxo de compilação esperado pela sua pilha. Seu aplicativo permanece fácil de gerenciar à medida que o tráfego aumenta, com tempo de atividade e recursos suficientes para lidar com o uso real. Isso proporciona um caminho direto do desenvolvimento à produção, com menos tempo gasto na manutenção do servidor.