Aplicativos criados pela Ship Copilot sem complicações

Pegue o que você cria com o GitHub Copilot e implante em uma hospedagem Node.js sem configuração adicional. Seu código é entregue como um aplicativo ou site funcional, com um caminho simples do desenvolvimento local para a produção. Uma vez em produção, seu projeto roda em uma infraestrutura gerenciada, criada para aplicativos Node.js, permitindo que você dedique menos tempo à manutenção do servidor e mais tempo ao lançamento de atualizações. Você obtém a confiabilidade e a capacidade de expansão necessárias para manter sua infraestrutura estável à medida que o tráfego aumenta.