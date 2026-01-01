Hospedagem do GitHub Copilot

Implante aplicativos criados com o GitHub Copilot mais rapidamente.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
Hospedagem copiloto do GitHub

Um preço único, sem taxas ocultas.

Implante os aplicativos que você cria com o GitHub Copilot em uma hospedagem confiável. Todos os planos incluem nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar com confiança.
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81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Aplicativos criados pela Ship Copilot sem complicações

Pegue o que você cria com o GitHub Copilot e implante em uma hospedagem Node.js sem configuração adicional. Seu código é entregue como um aplicativo ou site funcional, com um caminho simples do desenvolvimento local para a produção. Uma vez em produção, seu projeto roda em uma infraestrutura gerenciada, criada para aplicativos Node.js, permitindo que você dedique menos tempo à manutenção do servidor e mais tempo ao lançamento de atualizações. Você obtém a confiabilidade e a capacidade de expansão necessárias para manter sua infraestrutura estável à medida que o tráfego aumenta.
Hospedagem copiloto do GitHub

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem do Github Copilot

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem do GitHub Copilot.
Significa hospedar o aplicativo Node.js que você criou com o GitHub Copilot para que ele possa ser executado em produção e atender usuários reais. O GitHub Copilot ajuda você a escrever o código, mas a Hostinger executa o aplicativo, gerencia o ambiente de execução e o mantém disponível online.
Com um VPS, você gerencia o servidor, a configuração do Node.js, as atualizações e o gerenciamento de processos por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, essas partes são gerenciadas para você, tornando a hospedagem do GitHub Copilot mais próxima de um modelo de implantação e execução do que da administração completa de um servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. Você pode continuar usando repositórios privados para controle de versão e enviar atualizações normalmente.
Seu aplicativo continua funcionando, mas os limites do plano ainda se aplicam, portanto, um tráfego alto e contínuo pode exigir uma atualização. Não cobramos taxas extras inesperadas por picos de tráfego, mas você deve escolher um plano que corresponda ao seu uso previsto.
Envie o aplicativo para o GitHub, conecte o repositório no Hostinger e faça a implantação. Se estiver migrando de outra hospedagem, atualize as variáveis de ambiente, as configurações do banco de dados e os registros de domínio e, em seguida, teste a versão de produção.

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