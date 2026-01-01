Hospedagem Fastify sem gargalos

Implante seu aplicativo Fastify com uma configuração que simplifica o caminho do código à produção. Envie seu projeto, inicie o ambiente de execução Node.js e execute APIs ou sites sem perder tempo com configurações personalizadas de servidor. Seu aplicativo permanece em uma hospedagem gerenciada, projetada para confiabilidade, de modo que o crescimento do tráfego e a manutenção de rotina sejam tratados com menos trabalho manual. Isso proporciona um processo de implantação mais limpo e mais tempo para você se concentrar nas rotas, na lógica e nos recursos que realmente importam.