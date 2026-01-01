Hospedagem Fastify

Implante aplicativos Fastify em minutos, não em horas.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
hospedagem rápida

Preços simples da Fastify, sem taxas ocultas.

Hospede seu aplicativo Fastify com confiança em uma hospedagem Node.js confiável, criada para produção. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar sem riscos.
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Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Hospedagem Fastify sem gargalos

Implante seu aplicativo Fastify com uma configuração que simplifica o caminho do código à produção. Envie seu projeto, inicie o ambiente de execução Node.js e execute APIs ou sites sem perder tempo com configurações personalizadas de servidor. Seu aplicativo permanece em uma hospedagem gerenciada, projetada para confiabilidade, de modo que o crescimento do tráfego e a manutenção de rotina sejam tratados com menos trabalho manual. Isso proporciona um processo de implantação mais limpo e mais tempo para você se concentrar nas rotas, na lógica e nos recursos que realmente importam.
hospedagem rápida

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Fastify

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem da Fastify.
Hospedar um aplicativo Fastify significa executar um aplicativo Fastify em um ambiente de servidor que suporte Node.js, dependências e o processo de inicialização do seu aplicativo. Isso é importante porque seu código precisa de um local para ser executado continuamente, lidar com solicitações e permanecer acessível em produção.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node.js, o gerenciador de processos, o proxy reverso e as atualizações por conta própria. Com nossa hospedagem Node.js para Fastify, essas tarefas de nível de servidor são gerenciadas para você, permitindo que você implante o aplicativo sem precisar administrar toda a infraestrutura do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações poderão então ser obtidas do Git da mesma forma que em um repositório público.
Os planos incluem limites de recursos definidos; portanto, se o seu aplicativo Fastify ultrapassar esses limites, talvez seja necessário fazer um upgrade. Não cobramos taxas extras inesperadas para uso normal, mas o tráfego constante acima da capacidade do seu plano pode afetar o desempenho.
Envie seu projeto Fastify para o GitHub ou faça o upload, conecte-o ao Hostinger e defina o comando de inicialização e as variáveis de ambiente. Se seu aplicativo já estiver em execução localmente com Node.js, o processo de implantação geralmente é simples.

A sua privacidade é muito importante para nós

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