Hospedagem Softr

Implante aplicativos criados com Softr na Hostinger.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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Preços mensais simples, sem taxas ocultas.

Implante os aplicativos que você cria com o Softr em uma hospedagem confiável, feita para produção. Experimente com confiança, com a garantia de reembolso de 30 dias.
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R$13,99/mês
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48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
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2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
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Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
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20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
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Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
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Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Do Softr aos aplicativos em funcionamento, mais rápido

Leve os aplicativos e sites que você cria no Softr do protótipo para a produção sem precisar refazer toda a sua infraestrutura. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece um caminho simples para implantar seu projeto, permitindo que sua lógica personalizada e APIs entrem em operação com o mínimo de configuração. Assim que seu aplicativo estiver online, a infraestrutura gerenciada mantém o ambiente de execução estável à medida que o tráfego aumenta. Você obtém tempo de atividade confiável, espaço para escalabilidade e menos tempo gasto com manutenção de servidores.
hospedagem softr

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

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Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Softr

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem da Softr.
Hospedagem Softr significa implantar o aplicativo ou site Node.js que você criou com o Softr em um servidor ativo, onde os usuários podem acessá-lo. Isso é importante porque a hospedagem em produção lida com o tempo de atividade, a configuração em tempo de execução e o acesso ao seu aplicativo fora da sua máquina local.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, essas tarefas do servidor são gerenciadas para você, permitindo que você se concentre no projeto Softr em vez da administração do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações podem ser obtidas diretamente do repositório sem tornar o código público.
Sim, cada plano tem limites de recursos e, se o seu aplicativo ultrapassar esses limites, você poderá precisar fazer um upgrade. Não cobramos taxas extras inesperadas para uso normal, mas um tráfego ou uso de recursos elevado e constante pode exigir um plano maior.
Conecte seu código-fonte existente ao Git ou faça o upload, e então indique ao Hostinger o ponto de entrada do aplicativo e as variáveis de ambiente. Se você estiver migrando de outra hospedagem, poderá migrar o mesmo projeto Node.js com alterações mínimas no código.

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