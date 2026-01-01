hospedagem softr

Do Softr aos aplicativos em funcionamento, mais rápido

Leve os aplicativos e sites que você cria no Softr do protótipo para a produção sem precisar refazer toda a sua infraestrutura. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece um caminho simples para implantar seu projeto, permitindo que sua lógica personalizada e APIs entrem em operação com o mínimo de configuração. Assim que seu aplicativo estiver online, a infraestrutura gerenciada mantém o ambiente de execução estável à medida que o tráfego aumenta. Você obtém tempo de atividade confiável, espaço para escalabilidade e menos tempo gasto com manutenção de servidores.