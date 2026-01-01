Hospedagem do Google AI Studio

Implante aplicativos criados com o Google AI Studio em minutos.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
hospedagem do Google AI Studio

Preços simples para hospedagem do Google AI Studio

Hospede os apps que você cria com o Google AI Studio em uma infraestrutura confiável, projetada para produção. Todos os planos incluem nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar com confiança.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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R$72,99
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Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Do Google AI Studio ao aplicativo em produção em pouco tempo

Leve os apps e protótipos que você cria no Google AI Studio dos testes locais para um ambiente Node.js em produção, sem alterar seu fluxo de trabalho. Envie seu código e a Hostinger cuida da execução e da implantação, para que seu projeto esteja pronto para atender usuários reais com menos configuração. Uma vez em produção, seu app roda em uma infraestrutura gerenciada, projetada para garantir alta disponibilidade e capacidade de expansão conforme o tráfego aumenta. Você dedica menos tempo à manutenção do servidor e mais tempo ao aprimoramento dos recursos essenciais para sua infraestrutura.
hospedagem do Google AI Studio

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem do Google AI Studio

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem do Google AI Studio.
Significa implantar o aplicativo ou site Node.js que você criou com o Google AI Studio em um servidor ativo para que os usuários possam acessá-lo. O Google AI Studio é uma ferramenta de desenvolvimento, não algo que você hospeda diretamente.
Com a hospedagem VPS, você gerencia o servidor, as atualizações do sistema operacional, a versão do Node.js, o gerenciador de processos e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, essas tarefas da plataforma são gerenciadas para você, permitindo que você se concentre no aplicativo que criou.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. As atualizações podem ser implantadas a partir do Git da mesma forma que em um repositório público.
Os planos incluem limites de recursos definidos e, se o seu aplicativo ultrapassar esses limites, poderá ter sua velocidade reduzida ou precisar de um plano superior. Não cobramos taxas extras inesperadas por picos normais de tráfego; se precisar de mais capacidade, basta atualizar o plano.
Envie o aplicativo para o GitHub, conecte o repositório no Hostinger e implante a branch desejada. Se ele já estiver em execução em outro lugar, você pode apontar o mesmo código-fonte para cá com alterações mínimas, desde que atenda aos requisitos de hospedagem do Node.js.

A sua privacidade é muito importante para nós

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