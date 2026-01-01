Do projeto Typedream ao site em funcionamento

Leve seus sites criados com Typedream do protótipo à produção sem um processo de implantação complicado. Publique o código do aplicativo por trás do seu projeto Typedream e a hospedagem Node.js da Hostinger oferece uma configuração simples para executá-lo com o ambiente de execução e o roteamento necessários. Uma vez em produção, seu projeto roda em uma infraestrutura gerenciada, projetada para se manter estável mesmo com o aumento do tráfego. Você se preocupa menos com a manutenção do servidor e tem a garantia de que seu aplicativo suportará usuários reais sem trabalho extra de operações.