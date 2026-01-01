Hospedagem Typedream

Implante aplicativos criados com Typedream em minutos.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
hospedagem typedream

Preços simples para hospedagem Typedream

Implante os aplicativos e sites que você cria com o Typedream em uma hospedagem confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar com confiança.
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81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Do projeto Typedream ao site em funcionamento

Leve seus sites criados com Typedream do protótipo à produção sem um processo de implantação complicado. Publique o código do aplicativo por trás do seu projeto Typedream e a hospedagem Node.js da Hostinger oferece uma configuração simples para executá-lo com o ambiente de execução e o roteamento necessários. Uma vez em produção, seu projeto roda em uma infraestrutura gerenciada, projetada para se manter estável mesmo com o aumento do tráfego. Você se preocupa menos com a manutenção do servidor e tem a garantia de que seu aplicativo suportará usuários reais sem trabalho extra de operações.
hospedagem typedream

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Typedream

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem da Typedream.
A hospedagem Typedream significa implantar o aplicativo ou site Node.js que você criou com o Typedream em um ambiente de servidor ativo. Isso é importante porque seu projeto precisa de um ambiente de execução, acesso à rede e disponibilidade fora da sua máquina local para que os usuários possam acessá-lo.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, essas tarefas do servidor são gerenciadas para você, tornando a hospedagem Typedream mais simples de executar e manter.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch que deseja usar. As atualizações dessa branch poderão então ser implantadas sem tornar o repositório público.
Os planos incluem limites de recursos específicos e, se o seu aplicativo ultrapassar esses limites, você poderá precisar migrar para um plano superior. Não cobramos taxas extras inesperadas por picos de tráfego, mas o desempenho do seu aplicativo poderá ser limitado caso exceda os recursos do plano contratado.
Envie seu projeto para o GitHub, conecte o repositório no Hostinger e implante a branch desejada. Se estiver migrando de outra hospedagem, configure seu aplicativo com as mesmas variáveis de ambiente e configurações de compilação e, em seguida, altere o tráfego após verificar a implantação.

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