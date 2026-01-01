Da ideia da Bolt.new ao aplicativo em funcionamento

Leve o aplicativo ou site que você criou no Bolt.new do protótipo para a produção sem alterar seu fluxo de trabalho. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece um caminho simples para implantar seu projeto, permitindo que você passe do código gerado para um aplicativo ativo com menos configuração. Uma vez em produção, seu aplicativo roda em uma infraestrutura gerenciada, criada especificamente para Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos. Isso significa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo para aprimorar o produto que seus usuários realmente veem.