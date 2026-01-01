Hospedagem Bolt

Implante aplicativos criados com Bolt.new em minutos.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
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Implante os aplicativos que você cria com o Bolt.new em uma hospedagem confiável. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar com confiança.
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R$72,99
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48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
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50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
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Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
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Integração do GitHub com deploys automáticos
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Backups automáticos diários e sob demanda
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20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
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Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
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4 núcleos de CPU
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Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
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O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Da ideia da Bolt.new ao aplicativo em funcionamento

Leve o aplicativo ou site que você criou no Bolt.new do protótipo para a produção sem alterar seu fluxo de trabalho. A hospedagem Node.js da Hostinger oferece um caminho simples para implantar seu projeto, permitindo que você passe do código gerado para um aplicativo ativo com menos configuração. Uma vez em produção, seu aplicativo roda em uma infraestrutura gerenciada, criada especificamente para Node.js, com tempo de atividade e escalabilidade garantidos. Isso significa menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo para aprimorar o produto que seus usuários realmente veem.
hospedagem de parafusos

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

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Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
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Perguntas frequentes sobre hospedagem Bolt

Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem Bolt.
Significa implantar o aplicativo Node.js que você criou no Bolt.new em um servidor de produção para que usuários reais possam acessá-lo. Isso proporciona ao seu projeto um ambiente de execução estável, infraestrutura gerenciada e um URL público, em vez de deixá-lo como um protótipo local.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node.js, o gerenciador de processos, as atualizações de segurança e o proxy reverso por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger, essas tarefas do servidor são gerenciadas para você, permitindo que você se concentre no aplicativo desenvolvido com o Bolt.new.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e implante a branch desejada. As atualizações poderão então ser enviadas via Git, como em qualquer outro projeto conectado.
Existem limites de recursos e tráfego por plano, e se o seu aplicativo ultrapassar esses limites, você poderá precisar fazer um upgrade. Não cobramos taxas extras inesperadas para uso normal, mas tráfego intenso e constante deve ser compatível com um plano maior.
Envie o projeto para o GitHub, conecte o repositório no Hostinger e faça o deploy em uma hospedagem Node.js. Se você estiver migrando de outra hospedagem, geralmente é possível manter o mesmo código e ajustar apenas as variáveis de ambiente, os comandos de build ou as configurações de inicialização.

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