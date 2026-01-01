AI-managed VPS hosting

Your own server, made simple.

Get the power and flexibility of a VPS, with a built-in AI assistant that helps with setup, configuration, and troubleshooting using plain language.
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Manage your server with help from AI

A VPS is your own private server. Running one used to require technical knowledge, but now Hostinger Agent handles the technical work for you.

Regular VPS

  • Learn technical commands
  • Set up and manage everything yourself
  • Find and fix issues on your own

AI-managed VPS with Hostinger Agent

  • Describe what you need in plain language
  • Let Hostinger Agent carry out technical tasks
  • Get help finding and fixing issues

Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Hostinger Agent is your built-in AI assistant for managing a VPS. Just describe what you need and it helps with the technical work while you stay in control.
Runs server tasks from plain-language instructions
Installs, configures, and troubleshoots on your VPS
Works directly in your VPS terminal and hPanel
Understands 50+ languages
Requires no extra subscription or setup
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Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Choose your AI-managed VPS hosting plan

66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
61% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$42,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backups semanais grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Terminal Web com IA
Domínio grátis por 1 ano
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All plans are paid upfront. The monthly rate reflects the total plan price divided by the number of months in your plan.

Instale aplicativos em um clique

Escolha entre aplicativos populares e instale-os em seu VPS sem instalação manual.
n8n

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Automatize tarefas em mais de 400 apps, sem necessidade de código.
OpenClaw

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Assistente de IA pessoal com suporte para mensagens de vários canais.
Hermes Agent

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Agente de IA auto-melhorável com loop de aprendizagem integrado e mensagens multi-plataforma.
Paperclip

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Plataforma de orquestração AI/ML para equipes autônomas.
WordPress

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O criador de sites e CMS mais popular do mundo.
Immich

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Gestão de fotos e vídeos auto-hosting de alto desempenho.
Veja 1000+ aplicações

Made a mistake? Just go back

Backups automáticos permitem que você restaure seu VPS com apenas um clique.
Backups automáticos gratuitos
Restore with one click
Comece agora
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The power of a VPS, the ease of a conversation

Fast performance

NVMe storage, dedicated resources, and AMD EPYC processors keep your projects fast and responsive.
Your CPU and RAM aren't shared with other users, so performance stays consistent when traffic grows.
Tell Hostinger Agent what you need in plain language, and it helps configure, troubleshoot, and manage your VPS.
Start with one-click templates, guided setup, and AI assistance instead of learning server commands.
Connect your VPS to VS Code, Cursor, Claude, and other AI tools you already use.

Trusted by 5M+ users

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Minha experiência com a Hostinger é excelente. O chatbot com IA é ótimo, e o suporte humano entra em ação se a IA não resolver. Ah, e o VPS é incrível, estável e sem oscilações. Muito obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem com o ótimo trabalho! 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente painel, que respeita o tempo do usuário. Backups perfeitos. Ótimo suporte. Confiável e estável como uma rocha.

Noel

Noel

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Omkar

Omkar

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Sylvain

Sylvain

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin

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Noel

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Omkar

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Sylvain

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Frequently asked questions

An AI-managed VPS is a virtual private server where an AI assistant handles the technical work for you. With Hostinger's AI-managed VPS, you stay in full control of your server while Hostinger Agent — our built-in agent — carries out setup, configuration, and troubleshooting based on plain-language instructions. You get the power of a VPS without needing to learn Linux or server administration.
No. With Hostinger's AI-managed VPS, you don't need any Linux or command-line knowledge. Instead of typing server commands, you tell Hostinger Agent what you want in everyday language — for example, 'install WordPress' or 'set up a firewall' — and it performs the technical steps for you. This makes it a good fit for first-time VPS users with no technical background.
With a regular VPS, you're responsible for everything yourself: installing software, applying security updates, monitoring performance, and fixing problems through the command line. With Hostinger's AI-managed VPS, Hostinger Agent handles that technical work on your behalf, so you can focus on your website or project instead of server administration — while still keeping full control of the server.
Hostinger Agent is Hostinger's built-in AI assistant for VPS hosting. It runs inside the VPS web terminal and hPanel, and it manages your server through natural language in 50+ languages. You can ask Hostinger Agent to install applications, configure security, check server health, and troubleshoot issues — and it executes the actual commands on your server, confirming with you before any destructive action.
The VPS web terminal is a terminal built directly into hPanel that lets you access and manage your server straight from your browser — with no need to install PuTTY, configure SSH, or set up authentication keys. It works the same on Windows, macOS, and Linux, and Hostinger Agent is built into it, so you can manage your server using plain-language prompts instead of memorizing commands.
Yes. Hostinger's VPS supports 1-click installation for popular applications, including WordPress, WooCommerce, and 300+ others, so they set up automatically with no manual configuration. You can also simply ask Hostinger Agent to install and configure an app for you — for example, 'install WordPress with SSL' — and it will handle the steps.
Yes. Hostinger's VPS includes free automatic weekly backups at no extra cost, so you can restore your server to an earlier state if something goes wrong. In addition, Hostinger Agent always asks for your confirmation before performing any destructive action, such as reinstalling the server or restoring a backup, giving you a safety net as you learn.
No. Hostinger Agent and the VPS web terminal are included with Hostinger's VPS plans at no additional cost — there's no separate subscription or setup required. AI-powered management is part of the plan, along with dedicated resources, fast NVMe storage, and free weekly backups.

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