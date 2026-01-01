Automatisch é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho de código aberto que permite conectar aplicativos e automatizar tarefas repetitivas através de uma interface visual e sem código. Assim como Zapier ou Make, você cria fluxos que acionam ações entre serviços — mas com o Automatisch, todos os seus dados e lógica de automação permanecem no seu próprio servidor, sem preços por tarefa ou limites de uso.

Hospedar o Automatisch por conta própria significa que suas credenciais de API, dados de fluxo de trabalho e lógica de negócios nunca saem da sua infraestrutura. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de fluxo de trabalho, Redis para enfileiramento de tarefas e um processo de worker dedicado para execução em segundo plano confiável. Faça login com as credenciais padrão e altere-as imediatamente nas configurações.