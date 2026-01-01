Alternativa de código aberto ao Zapier para conectar aplicativos e automatizar fluxos de trabalho sem codificação.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Automatisch
Automatisch é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho de código aberto que permite conectar aplicativos e automatizar tarefas repetitivas através de uma interface visual e sem código. Assim como Zapier ou Make, você cria fluxos que acionam ações entre serviços — mas com o Automatisch, todos os seus dados e lógica de automação permanecem no seu próprio servidor, sem preços por tarefa ou limites de uso.
Hospedar o Automatisch por conta própria significa que suas credenciais de API, dados de fluxo de trabalho e lógica de negócios nunca saem da sua infraestrutura. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de fluxo de trabalho, Redis para enfileiramento de tarefas e um processo de worker dedicado para execução em segundo plano confiável. Faça login com as credenciais padrão e altere-as imediatamente nas configurações.
Automatisch: principais recursos
Construtor de fluxo visual
Crie fluxos de trabalho de automação conectando gatilhos e ações em uma interface de arrastar e soltar sem escrever código.
Integrações de aplicativos
Conecte-se a serviços populares como Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio e muitos outros através de conectores integrados.
Gatilhos de Webhook
Inicie fluxos de trabalho a partir de eventos externos usando webhooks de entrada para automação em tempo real de qualquer fonte.
Lógica condicional
Adicione filtros e condições aos fluxos de trabalho para que as ações só sejam executadas quando critérios específicos forem atendidos.
Trabalhador em segundo plano
Processo de trabalho dedicado garante a execução confiável de tarefas de automação de execução prolongada e agendadas.
Por que executar Automatisch na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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