O n8n é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho que conecta aplicativos, serviços e APIs através de uma interface visual baseada em nós. Ele permite que indivíduos e equipes automatizem tarefas repetitivas, sincronizem dados entre ferramentas e construam pipelines de integração personalizados — tudo sem prender os dados em uma nuvem de terceiros. Com centenas de nós integrados, suporte para lógica JavaScript personalizada e execução orientada a eventos via webhooks e agendamentos, o n8n lida com tudo, desde notificações simples até processos de negócios complexos de várias etapas.

Hospedar o n8n por conta própria em seu VPS significa que a lógica do seu fluxo de trabalho, credenciais de API e dados de execução nunca saem da sua infraestrutura. Você obtém execuções de fluxo de trabalho ilimitadas sem precificação por tarefa, e controle total para estender, fazer backup e versionar suas automações exatamente como necessário.