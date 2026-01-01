Implante o n8n com instalação de um clique.
Plataforma de automação de fluxo de trabalho de código aberto com um editor visual baseado em nós para conectar aplicativos, APIs e serviços.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com n8n
O n8n é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho que conecta aplicativos, serviços e APIs através de uma interface visual baseada em nós. Ele permite que indivíduos e equipes automatizem tarefas repetitivas, sincronizem dados entre ferramentas e construam pipelines de integração personalizados — tudo sem prender os dados em uma nuvem de terceiros. Com centenas de nós integrados, suporte para lógica JavaScript personalizada e execução orientada a eventos via webhooks e agendamentos, o n8n lida com tudo, desde notificações simples até processos de negócios complexos de várias etapas.
Hospedar o n8n por conta própria em seu VPS significa que a lógica do seu fluxo de trabalho, credenciais de API e dados de execução nunca saem da sua infraestrutura. Você obtém execuções de fluxo de trabalho ilimitadas sem precificação por tarefa, e controle total para estender, fazer backup e versionar suas automações exatamente como necessário.
n8n: principais recursos
Criador Visual de Fluxo de Trabalho
O editor de nós de arrastar e soltar permite que você crie automações de várias etapas visualmente, com prévias de execução em tempo real para depurar cada etapa.
Centenas de Integrações
Nós integrados abrangem aplicativos populares, bancos de dados e APIs — desde Slack e GitHub até PostgreSQL e requisições HTTP — prontos para uso sem código personalizado.
Lógica JavaScript Personalizada
Escreva JavaScript diretamente nos nós de fluxo de trabalho para transformar dados, aplicar lógica de negócios ou chamar qualquer API externa não coberta por integrações nativas.
Webhooks e Agendamento
Acione fluxos de trabalho instantaneamente via webhooks, em um agendamento cron, ou em resposta a eventos de serviços conectados sem polling.
Propriedade de Dados Auto-Hospedados
Todas as definições de fluxo de trabalho, credenciais de API e logs de execução permanecem no seu VPS, sem taxas por execução e sem limites de uso.
Por que executar n8n na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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