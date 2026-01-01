O Postiz é uma alternativa de código aberto para ferramentas SaaS caras de redes sociais, permitindo que você agende, gerencie e analise sua presença em X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord e muito mais a partir de uma interface unificada. Sua integração com IA, via OpenAI, gera sugestões de posts e autocompletar textos, enquanto um editor estilo Canva lida com conteúdo visual.

Hospedar o Postiz em seu VPS mantém sua estratégia de conteúdo e dados de análise privados, elimina taxas de assinatura por usuário e oferece às equipes capacidade de agendamento ilimitada com integrações personalizadas através de N8N, Make.com e Zapier.