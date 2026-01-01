Implante Postiz com instalação em um clique.
Plataforma de agendamento de redes sociais de código aberto com geração de conteúdo com tecnologia de IA para mais de 15 redes a partir de um único painel.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Postiz
O Postiz é uma alternativa de código aberto para ferramentas SaaS caras de redes sociais, permitindo que você agende, gerencie e analise sua presença em X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord e muito mais a partir de uma interface unificada. Sua integração com IA, via OpenAI, gera sugestões de posts e autocompletar textos, enquanto um editor estilo Canva lida com conteúdo visual.
Hospedar o Postiz em seu VPS mantém sua estratégia de conteúdo e dados de análise privados, elimina taxas de assinatura por usuário e oferece às equipes capacidade de agendamento ilimitada com integrações personalizadas através de N8N, Make.com e Zapier.
Postiz: principais recursos
Agendamento Multiplataforma
Agende e publique em mais de 15 redes sociais simultaneamente a partir de um calendário de conteúdo compartilhado com reagendamento por arrastar e soltar e importação em massa de CSV.
Geração de Conteúdo com IA
A integração com OpenAI sugere textos para posts, completa rascunhos e ajuda a adaptar as mensagens para o público de cada plataforma — economizando horas de escrita manual.
Editor Visual integrado
Um editor semelhante ao Canva permite criar imagens e gráficos de marca diretamente no Postiz, sem precisar mudar para uma ferramenta de design separada.
Colaboração em Equipe
Controle de acesso baseado em função e fluxos de trabalho de aprovação permitem que múltiplos colaboradores gerenciem contas sociais, mantendo a consistência da marca e a supervisão.
Integrações de automação
Conectores nativos para N8N, Make.com e Zapier permitem acionar posts a partir de eventos externos e construir pipelines de automação de conteúdo de ponta a ponta.
Por que executar Postiz na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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