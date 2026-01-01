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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Activepieces

Activepieces é uma plataforma de automação gratuita e de código aberto que permite conectar seus aplicativos e automatizar tarefas repetitivas através de um criador visual de arrastar e soltar — sem necessidade de código. Com mais de 200 integrações cobrindo ferramentas de produtividade, plataformas de comunicação, bancos de dados e serviços de IA, ele serve como uma alternativa auto-hospedada ao Zapier e Make.

O que diferencia o Activepieces é seu design nativo com foco em IA: você pode construir agentes inteligentes que usam LLMs para raciocinar e agir, conectar-se a ferramentas compatíveis com MCP e executar etapas personalizadas em JavaScript ou Python quando o no-code não for suficiente. Como tudo é executado em sua própria infraestrutura, suas chaves de API, dados de clientes e lógica de negócios nunca saem de seus servidores — e não há taxas de uso por tarefa, independentemente de quantas automações você executar.

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O que você pode criar com {name}

Activepieces: principais recursos

Criador de fluxo de trabalho visual

A interface de arrastar e soltar permite que qualquer pessoa crie automações de várias etapas sem escrever código, reduzindo o tempo da ideia à execução do fluxo de trabalho para minutos.

Mais de 200 integrações

Conecte Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion e centenas de outros serviços, prontos para usar, que abrangem as ferramentas que a maioria das equipes já utiliza.

Suporte do agente de IA

Construa agentes que usam grandes modelos de linguagem para raciocinar, pesquisar e executar ações — indo além da automação baseada em regras para lidar com tarefas que exigem julgamento.

Passos de código personalizado

Use JavaScript ou Python em qualquer fluxo para lógicas que vão além do sem código, dando aos desenvolvedores total flexibilidade sem abandonar o criador visual.

Sem precificação baseada no uso

Auto-hospedagem significa execuções de fluxo de trabalho ilimitadas sem custo adicional, tornando o Activepieces econômico para pipelines de automação de alto volume que seriam caros em plataformas de nuvem.

Por que executar Activepieces na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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