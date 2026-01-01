Implante Activepieces com um clique.
Plataforma de automação no-code de código aberto com mais de 200 integrações e suporte integrado a agentes de IA.
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O que você pode criar com Activepieces
Activepieces é uma plataforma de automação gratuita e de código aberto que permite conectar seus aplicativos e automatizar tarefas repetitivas através de um criador visual de arrastar e soltar — sem necessidade de código. Com mais de 200 integrações cobrindo ferramentas de produtividade, plataformas de comunicação, bancos de dados e serviços de IA, ele serve como uma alternativa auto-hospedada ao Zapier e Make.
O que diferencia o Activepieces é seu design nativo com foco em IA: você pode construir agentes inteligentes que usam LLMs para raciocinar e agir, conectar-se a ferramentas compatíveis com MCP e executar etapas personalizadas em JavaScript ou Python quando o no-code não for suficiente. Como tudo é executado em sua própria infraestrutura, suas chaves de API, dados de clientes e lógica de negócios nunca saem de seus servidores — e não há taxas de uso por tarefa, independentemente de quantas automações você executar.
Activepieces: principais recursos
Criador de fluxo de trabalho visual
A interface de arrastar e soltar permite que qualquer pessoa crie automações de várias etapas sem escrever código, reduzindo o tempo da ideia à execução do fluxo de trabalho para minutos.
Mais de 200 integrações
Conecte Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion e centenas de outros serviços, prontos para usar, que abrangem as ferramentas que a maioria das equipes já utiliza.
Suporte do agente de IA
Construa agentes que usam grandes modelos de linguagem para raciocinar, pesquisar e executar ações — indo além da automação baseada em regras para lidar com tarefas que exigem julgamento.
Passos de código personalizado
Use JavaScript ou Python em qualquer fluxo para lógicas que vão além do sem código, dando aos desenvolvedores total flexibilidade sem abandonar o criador visual.
Sem precificação baseada no uso
Auto-hospedagem significa execuções de fluxo de trabalho ilimitadas sem custo adicional, tornando o Activepieces econômico para pipelines de automação de alto volume que seriam caros em plataformas de nuvem.
Por que executar Activepieces na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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