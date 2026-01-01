Activepieces é uma plataforma de automação gratuita e de código aberto que permite conectar seus aplicativos e automatizar tarefas repetitivas através de um criador visual de arrastar e soltar — sem necessidade de código. Com mais de 200 integrações cobrindo ferramentas de produtividade, plataformas de comunicação, bancos de dados e serviços de IA, ele serve como uma alternativa auto-hospedada ao Zapier e Make.

O que diferencia o Activepieces é seu design nativo com foco em IA: você pode construir agentes inteligentes que usam LLMs para raciocinar e agir, conectar-se a ferramentas compatíveis com MCP e executar etapas personalizadas em JavaScript ou Python quando o no-code não for suficiente. Como tudo é executado em sua própria infraestrutura, suas chaves de API, dados de clientes e lógica de negócios nunca saem de seus servidores — e não há taxas de uso por tarefa, independentemente de quantas automações você executar.