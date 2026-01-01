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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com EverShop

EverShop é uma plataforma de e-commerce moderna e de código aberto, construída com Node.js, React e GraphQL. Ao contrário das plataformas de comércio legadas baseadas em PHP, o EverShop é projetado em torno de uma vitrine React renderizada no lado do servidor, um sistema de extensão baseado em grafo e persistência PostgreSQL — oferecendo aos desenvolvedores um conjunto de ferramentas familiar e aos compradores uma experiência rápida e semelhante a um aplicativo.

Hospedar o EverShop em seu VPS mantém os dados do comerciante, registros de clientes e histórico de pedidos em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por transação ou comissões de plataforma. O catálogo, tema, integrações de pagamento e regras de envio são todos configuráveis através da interface de administração, enquanto os desenvolvedores podem estender a plataforma com módulos TypeScript de primeira classe.

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O que você pode criar com {name}

EverShop: principais recursos

Stack JS moderno

Construído com Node.js, React e GraphQL para que os desenvolvedores estendam a loja virtual e o painel de administração com o mesmo conjunto de ferramentas que eles já usam no dia a dia.

Renderização do lado do servidor

Loja virtual SSR React oferece renderização inicial rápida e HTML otimizado para SEO pronto para usar, com hidratação do lado do cliente para navegação semelhante a um aplicativo.

Catálogo e estoque

Gerencie produtos, variantes, atributos, categorias e estoque a partir de uma única UI de administração com edição em massa e importação de CSV.

Carrinho e finalizar compra

Checkout de página única personalizável com suporte para pedidos de convidados, códigos de cupom, regras de frete e múltiplas zonas fiscais.

Sistema de Extensão

A API de módulo TypeScript de primeira classe e o sistema de hooks facilitam a adição de provedores de pagamento, temas ou lógica de negócios personalizados sem fazer fork do core.

Backend PostgreSQL

Todos os dados de catálogo, clientes e pedidos residem no PostgreSQL — fácil de fazer backup, replicar e consultar diretamente para relatórios ou migrações.

Por que executar EverShop na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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