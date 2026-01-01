EverShop é uma plataforma de e-commerce moderna e de código aberto, construída com Node.js, React e GraphQL. Ao contrário das plataformas de comércio legadas baseadas em PHP, o EverShop é projetado em torno de uma vitrine React renderizada no lado do servidor, um sistema de extensão baseado em grafo e persistência PostgreSQL — oferecendo aos desenvolvedores um conjunto de ferramentas familiar e aos compradores uma experiência rápida e semelhante a um aplicativo.

Hospedar o EverShop em seu VPS mantém os dados do comerciante, registros de clientes e histórico de pedidos em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por transação ou comissões de plataforma. O catálogo, tema, integrações de pagamento e regras de envio são todos configuráveis através da interface de administração, enquanto os desenvolvedores podem estender a plataforma com módulos TypeScript de primeira classe.