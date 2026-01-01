Implante o EverShop com um clique.
Plataforma de e-commerce moderna de código aberto, construída com Node.js, React e GraphQL para lojas virtuais rápidas e personalizáveis.
Escolha um plano VPS para EverShop
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com EverShop
EverShop é uma plataforma de e-commerce moderna e de código aberto, construída com Node.js, React e GraphQL. Ao contrário das plataformas de comércio legadas baseadas em PHP, o EverShop é projetado em torno de uma vitrine React renderizada no lado do servidor, um sistema de extensão baseado em grafo e persistência PostgreSQL — oferecendo aos desenvolvedores um conjunto de ferramentas familiar e aos compradores uma experiência rápida e semelhante a um aplicativo.
Hospedar o EverShop em seu VPS mantém os dados do comerciante, registros de clientes e histórico de pedidos em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por transação ou comissões de plataforma. O catálogo, tema, integrações de pagamento e regras de envio são todos configuráveis através da interface de administração, enquanto os desenvolvedores podem estender a plataforma com módulos TypeScript de primeira classe.
EverShop: principais recursos
Stack JS moderno
Construído com Node.js, React e GraphQL para que os desenvolvedores estendam a loja virtual e o painel de administração com o mesmo conjunto de ferramentas que eles já usam no dia a dia.
Renderização do lado do servidor
Loja virtual SSR React oferece renderização inicial rápida e HTML otimizado para SEO pronto para usar, com hidratação do lado do cliente para navegação semelhante a um aplicativo.
Catálogo e estoque
Gerencie produtos, variantes, atributos, categorias e estoque a partir de uma única UI de administração com edição em massa e importação de CSV.
Carrinho e finalizar compra
Checkout de página única personalizável com suporte para pedidos de convidados, códigos de cupom, regras de frete e múltiplas zonas fiscais.
Sistema de Extensão
A API de módulo TypeScript de primeira classe e o sistema de hooks facilitam a adição de provedores de pagamento, temas ou lógica de negócios personalizados sem fazer fork do core.
Backend PostgreSQL
Todos os dados de catálogo, clientes e pedidos residem no PostgreSQL — fácil de fazer backup, replicar e consultar diretamente para relatórios ou migrações.
Por que executar EverShop na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.