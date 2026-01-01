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Plataforma de e-commerce Laravel de código aberto para criar lojas virtuais com suporte a multimoeda, multilíngue e gateway de pagamento.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Bagisto

Bagisto é uma plataforma de e-commerce de código aberto construída no framework PHP Laravel, oferecendo aos comerciantes uma base completa para gerenciar uma loja virtual sem taxas de assinatura ou compartilhamento de receita. Ele vem com uma vitrine voltada para o cliente, um painel de administração abrangente, gerenciamento de catálogo de produtos, processamento de pedidos, controle de estoque e um fluxo de checkout que lida com requisitos de múltiplas moedas e múltiplos idiomas de forma nativa.

Auto-hospedar o Bagisto no seu servidor VPS significa que os registros de transações da sua loja, dados do cliente e catálogo de produtos permanecem em uma infraestrutura que você controla totalmente — essencial para negócios que operam sob requisitos de residência de dados ou aqueles que buscam evitar taxas por transação e restrições de plataforma de provedores SaaS.

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O que você pode criar com {name}

Bagisto: principais recursos

Suporte a múltiplas moedas

Aceite pagamentos em qualquer moeda e exiba os preços na moeda local do cliente, com gerenciamento de taxa de câmbio configurável.

Loja virtual multilíngue

Atenda clientes globais no idioma de sua preferência com localização integrada para páginas de produtos, fluxos de checkout e e-mails transacionais.

Catálogo de produtos flexível

Gerencie produtos simples, configuráveis, agrupados e para download com variantes, atributos personalizados e regras de preços dinâmicos.

Integrações de gateway de pagamento

Conecte Stripe, PayPal e outros gateways populares prontos para usar, com um sistema de plugins para adicionar métodos de pagamento personalizados.

REST e GraphQL APIs

A cobertura completa da API permite que você crie vitrines headless, aplicativos móveis ou integre dados de pedidos e produtos com sistemas ERP e serviços de fulfillment.

Por que executar Bagisto na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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