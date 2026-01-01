Bagisto é uma plataforma de e-commerce de código aberto construída no framework PHP Laravel, oferecendo aos comerciantes uma base completa para gerenciar uma loja virtual sem taxas de assinatura ou compartilhamento de receita. Ele vem com uma vitrine voltada para o cliente, um painel de administração abrangente, gerenciamento de catálogo de produtos, processamento de pedidos, controle de estoque e um fluxo de checkout que lida com requisitos de múltiplas moedas e múltiplos idiomas de forma nativa.

Auto-hospedar o Bagisto no seu servidor VPS significa que os registros de transações da sua loja, dados do cliente e catálogo de produtos permanecem em uma infraestrutura que você controla totalmente — essencial para negócios que operam sob requisitos de residência de dados ou aqueles que buscam evitar taxas por transação e restrições de plataforma de provedores SaaS.