AureusERP é uma plataforma moderna de planejamento de recursos empresariais de código aberto, construída sobre Laravel 11 e FilamentPHP 3. Ela reúne finanças, recursos humanos, gerenciamento de estoque, vendas e gerenciamento de relacionamento com o cliente sob uma interface única e coesa — eliminando a necessidade de planilhas desconectadas e ferramentas separadas.

Hospedar o AureusERP em seu próprio VPS coloca os dados da sua empresa totalmente sob seu controle, sem taxas por usuário ou dependência de fornecedor. Com mais de 10.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento diário ativo, ele oferece uma alternativa de código aberto crível a suítes ERP pagas como Odoo ou SAP Business One.