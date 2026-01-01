Implante o AureusERP com instalação em um clique.
Plataforma ERP de código aberto para PMEs, cobrindo finanças, RH, estoque, vendas e CRM em um sistema unificado.
Escolha um plano VPS para AureusERP
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com AureusERP
AureusERP é uma plataforma moderna de planejamento de recursos empresariais de código aberto, construída sobre Laravel 11 e FilamentPHP 3. Ela reúne finanças, recursos humanos, gerenciamento de estoque, vendas e gerenciamento de relacionamento com o cliente sob uma interface única e coesa — eliminando a necessidade de planilhas desconectadas e ferramentas separadas.
Hospedar o AureusERP em seu próprio VPS coloca os dados da sua empresa totalmente sob seu controle, sem taxas por usuário ou dependência de fornecedor. Com mais de 10.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento diário ativo, ele oferece uma alternativa de código aberto crível a suítes ERP pagas como Odoo ou SAP Business One.
AureusERP: principais recursos
Módulo de Finanças Integrado
Gerencie contas a pagar e a receber, lançamentos contábeis, faturas e relatórios financeiros a partir de um único painel unificado.
RH e Folha de Pagamento
Acompanhe funcionários, contratos, frequência e solicitações de licença sem precisar alternar entre ferramentas de RH separadas.
Gerenciamento de estoque
Monitore os níveis de estoque, armazéns, pedidos de compra e movimentações de produtos em tempo real para evitar faltas e excesso de estoque.
CRM e Funil de Vendas
Gerencie leads, oportunidades e contas de clientes através de uma visualização de pipeline conectada diretamente ao faturamento e ao processamento de pedidos.
FilamentPHP Admin UI
Interface de administração limpa e rápida, construída em FilamentPHP 3, oferece a cada módulo um visual e usabilidade consistentes sem configuração extra.
Por que executar AureusERP na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.