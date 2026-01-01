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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com FOSSBilling

FOSSBilling é um sistema de faturamento e gerenciamento de clientes gratuito e de código aberto, projetado para empresas de hospedagem web, agências e freelancers que precisam de uma alternativa profissional auto-hospedada às caras assinaturas de software de faturamento. Ele oferece um portal completo para o cliente, onde os clientes podem gerenciar seus serviços, enviar tickets de suporte, pagar faturas e visualizar o histórico de pedidos — tudo a partir de uma única interface personalizada.

Auto-hospedar o FOSSBilling mantém todos os dados do cliente, registros de pagamento e histórico de faturamento sob seu controle direto, sem taxas por transação ou dependência de fornecedor. A plataforma suporta múltiplos gateways de pagamento, faturamento recorrente automatizado e um sistema de extensão modular que permite adaptá-lo precisamente aos seus fluxos de trabalho de negócio.

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O que você pode criar com {name}

FOSSBilling: principais recursos

Faturas recorrentes automatizadas

Configure produtos de assinatura que faturem automaticamente os clientes no seu ciclo de faturamento definido, reduzindo o trabalho manual e garantindo a coleta de receita previsível.

Tickets de suporte integrados

A central de ajuda integrada permite que os clientes abram e acompanhem tickets de suporte diretamente no portal, mantendo a comunicação de faturamento e suporte em um só lugar.

Diversos meios de pagamento

Conecte PayPal, Stripe e dezenas de outros processadores de pagamento para que os clientes possam pagar faturas da forma que melhor lhes convier.

Portal de autoatendimento do cliente

Clientes podem gerenciar seus próprios serviços, baixar faturas, atualizar detalhes de contato e monitorar o status da conta sem precisar entrar em contato.

Gerenciamento de pedidos e produtos

Defina produtos configuráveis e níveis de preço, gerencie upgrades e downgrades, e automatize os hooks de provisionamento através do sistema de módulos extensível.

Automação cron integrada

A imagem oficial do Docker executa o cron do FOSSBilling automaticamente a cada cinco minutos, assim, as faturas são geradas e as assinaturas são renovadas sem nenhum agendamento manual.

Por que executar FOSSBilling na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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