FOSSBilling é um sistema de faturamento e gerenciamento de clientes gratuito e de código aberto, projetado para empresas de hospedagem web, agências e freelancers que precisam de uma alternativa profissional auto-hospedada às caras assinaturas de software de faturamento. Ele oferece um portal completo para o cliente, onde os clientes podem gerenciar seus serviços, enviar tickets de suporte, pagar faturas e visualizar o histórico de pedidos — tudo a partir de uma única interface personalizada.

Auto-hospedar o FOSSBilling mantém todos os dados do cliente, registros de pagamento e histórico de faturamento sob seu controle direto, sem taxas por transação ou dependência de fornecedor. A plataforma suporta múltiplos gateways de pagamento, faturamento recorrente automatizado e um sistema de extensão modular que permite adaptá-lo precisamente aos seus fluxos de trabalho de negócio.