Mautic é uma plataforma de automação de marketing totalmente de código aberto que oferece às empresas controle total sobre suas campanhas, dados de contato e jornadas do cliente. Ao contrário das ferramentas de marketing SaaS que cobram por contato, o Mautic funciona na sua própria infraestrutura — sem taxas de plataforma recorrentes, sem compartilhamento de dados com terceiros e sem dependência de fornecedor.

Hospedar o Mautic em um servidor VPS mantém os dados dos seus clientes sob seu controle direto — essencial para os requisitos de Regulação Geral de Proteção de Dados (GDPR) e soberania de dados. Sem preços por contato, você pode escalar suas operações de marketing sem penalidades de custo, mantendo a propriedade total de cada e-mail, campanha e interação com leads.