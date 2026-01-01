Implante Mautic com instalação em um clique.
Plataforma de automação de marketing de código aberto para campanhas de e-mail, pontuação de leads e engajamento do cliente multicanal.
Escolha um plano VPS para Mautic
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mautic
Mautic é uma plataforma de automação de marketing totalmente de código aberto que oferece às empresas controle total sobre suas campanhas, dados de contato e jornadas do cliente. Ao contrário das ferramentas de marketing SaaS que cobram por contato, o Mautic funciona na sua própria infraestrutura — sem taxas de plataforma recorrentes, sem compartilhamento de dados com terceiros e sem dependência de fornecedor.
Hospedar o Mautic em um servidor VPS mantém os dados dos seus clientes sob seu controle direto — essencial para os requisitos de Regulação Geral de Proteção de Dados (GDPR) e soberania de dados. Sem preços por contato, você pode escalar suas operações de marketing sem penalidades de custo, mantendo a propriedade total de cada e-mail, campanha e interação com leads.
Mautic: principais recursos
Automação de campanha de e-mail
Crie campanhas de gotejamento automatizadas e e-mails em massa com um criador de arrastar e soltar, personalização dinâmica de conteúdo e testes A/B.
Pontuação e acompanhamento de leads
Pontue contatos com base em visitas à página, aberturas de email, envios de formulário e eventos personalizados para priorizar o acompanhamento no momento certo.
Criador de campanhas visuais
Projete jornadas do cliente complexas e com várias etapas com um editor de fluxo de trabalho baseado em canvas que conecta condições, ações e decisões.
Segmentação de Contatos
Segmente contatos dinamicamente usando dados comportamentais, dados demográficos e campos personalizados para atingir o público certo para cada campanha.
Divulgação multicanal
Alcance contatos por e-mail, SMS, notificações push e notificações web a partir de uma única plataforma com rastreamento de engajamento unificado.
Por que executar Mautic na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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