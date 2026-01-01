O Budibase é uma plataforma low-code de código aberto que permite às equipes criar ferramentas internas, painéis e fluxos de trabalho automatizados através de um criador visual de arrastar e soltar. Ele se conecta a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs e seu próprio banco de dados integrado, transformando fontes de dados em aplicações funcionais em horas, em vez de semanas.

Hospedar o Budibase em seu próprio VPS mantém dados críticos para o negócio e a lógica da aplicação dentro da sua infraestrutura, atendendo aos requisitos de soberania de dados e conformidade que as ferramentas low-code hospedadas na nuvem não conseguem satisfazer. A pilha completa — serviço de aplicação, worker, CouchDB, Redis e MinIO — é executada em uma única implantação sem dependências externas.