Implante o Budibase com instalação de um clique.
Plataforma low-code de código aberto para criar aplicações de negócios internas, painéis de administração e fluxos de trabalho automatizados sem codificação extensiva.
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O que você pode criar com Budibase
O Budibase é uma plataforma low-code de código aberto que permite às equipes criar ferramentas internas, painéis e fluxos de trabalho automatizados através de um criador visual de arrastar e soltar. Ele se conecta a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs e seu próprio banco de dados integrado, transformando fontes de dados em aplicações funcionais em horas, em vez de semanas.
Hospedar o Budibase em seu próprio VPS mantém dados críticos para o negócio e a lógica da aplicação dentro da sua infraestrutura, atendendo aos requisitos de soberania de dados e conformidade que as ferramentas low-code hospedadas na nuvem não conseguem satisfazer. A pilha completa — serviço de aplicação, worker, CouchDB, Redis e MinIO — é executada em uma única implantação sem dependências externas.
Budibase: principais recursos
Criador Visual de Aplicativos
Componentes de arrastar e soltar — tabelas, formulários, gráficos e botões — em uma tela para compor aplicações de negócio funcionais sem escrever código frontend.
Conexões de Dados Multifonte
Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, APIs REST e o banco de dados CouchDB integrado para que os aplicativos possam ler e gravar de suas fontes de dados existentes.
Automação de fluxo de trabalho
Defina processos automatizados com gatilhos, condições e ações para substituir etapas manuais em fluxos de aprovação, notificações e operações de dados.
Controle de Acesso Baseado em Função
Atribua funções aos usuários no nível do aplicativo para que cada membro da equipe veja apenas os dados e as ações apropriados às suas responsabilidades.
Lógica JavaScript Personalizada
Recorra ao JavaScript quando as vinculações visuais não forem suficientes, oferecendo aos desenvolvedores controle granular sobre as transformações de dados e o comportamento condicional.
Por que executar Budibase na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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