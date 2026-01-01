Implante o Immich com instalação em um clique.
Gerenciamento de fotos e vídeos auto-hospedado de alto desempenho com organização por IA e backup móvel.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Immich
O Immich é uma alternativa moderna e auto-hospedada ao Google Fotos e iCloud, construído para velocidade e alimentado por aprendizado de máquina. Ele oferece reconhecimento facial, detecção de objetos, busca inteligente e backup automático de dispositivos móveis a partir de aplicativos iOS e Android — tudo rodando em sua própria infraestrutura.
A auto-hospedagem do Immich mantém suas memórias pessoais e fotos de família completamente fora de servidores de terceiros. Você mantém controle total sobre armazenamento, permissões de acesso e compartilhamento, sem taxas de assinatura e sem risco de descontinuação do serviço. Esta implantação inclui o servidor de aplicativos, serviço de aprendizado de máquina, PostgreSQL com extensão vetorial e Redis.
Immich: principais recursos
Pesquisa com IA
Aprendizado de máquina permite reconhecimento facial, detecção de objetos e pesquisa em linguagem natural em toda a sua biblioteca de fotos.
Backup Móvel Automático
Aplicativos iOS e Android fazem backup de fotos e vídeos automaticamente em segundo plano, mantendo sua biblioteca sempre atualizada.
Suporte RAW e 4K
Suporta formatos de foto RAW, vídeos 4K e fotos ao vivo com preservação completa de metadados para fluxos de trabalho profissionais.
Bibliotecas Multi-usuário
Cada usuário tem sua própria biblioteca privada com a opção de compartilhar álbuns e coleções de parceiros seletivamente.
Visualizações de mapa e linha do tempo
Navegue pelas fotos por data em uma linha do tempo ou por localização em um mapa usando metadados GPS incorporados da sua câmera e telefone.
Por que executar Immich na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.