O Immich é uma alternativa moderna e auto-hospedada ao Google Fotos e iCloud, construído para velocidade e alimentado por aprendizado de máquina. Ele oferece reconhecimento facial, detecção de objetos, busca inteligente e backup automático de dispositivos móveis a partir de aplicativos iOS e Android — tudo rodando em sua própria infraestrutura.

A auto-hospedagem do Immich mantém suas memórias pessoais e fotos de família completamente fora de servidores de terceiros. Você mantém controle total sobre armazenamento, permissões de acesso e compartilhamento, sem taxas de assinatura e sem risco de descontinuação do serviço. Esta implantação inclui o servidor de aplicativos, serviço de aprendizado de máquina, PostgreSQL com extensão vetorial e Redis.