Ampache é uma plataforma de streaming de mídia auto-hospedada que transforma coleções pessoais de música e vídeo em um serviço privado acessível de qualquer dispositivo conectado à internet. Lançado originalmente em 2001 e continuamente mantido sob a licença AGPL, ele oferece suporte multiusuário, playlists inteligentes, transcodificação em tempo real e compatibilidade com a API Subsonic para amplo suporte a clientes em aplicativos móveis, players de desktop e sistemas de automação residencial.

Ao contrário dos serviços de streaming comerciais, o Ampache não armazena dados de escuta com terceiros, não impõe taxas de assinatura e não estabelece limites para o tamanho da biblioteca. A auto-hospedagem oferece a você a propriedade total da sua música e garante que sua coleção permaneça acessível independentemente de mudanças de licenciamento da plataforma ou interrupções de serviço.