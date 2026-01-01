Implante Ampache com instalação de um clique.
Servidor de streaming de música e vídeo de código aberto que transforma sua coleção de mídia pessoal em um serviço de streaming privado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ampache
Ampache é uma plataforma de streaming de mídia auto-hospedada que transforma coleções pessoais de música e vídeo em um serviço privado acessível de qualquer dispositivo conectado à internet. Lançado originalmente em 2001 e continuamente mantido sob a licença AGPL, ele oferece suporte multiusuário, playlists inteligentes, transcodificação em tempo real e compatibilidade com a API Subsonic para amplo suporte a clientes em aplicativos móveis, players de desktop e sistemas de automação residencial.
Ao contrário dos serviços de streaming comerciais, o Ampache não armazena dados de escuta com terceiros, não impõe taxas de assinatura e não estabelece limites para o tamanho da biblioteca. A auto-hospedagem oferece a você a propriedade total da sua música e garante que sua coleção permaneça acessível independentemente de mudanças de licenciamento da plataforma ou interrupções de serviço.
Ampache: principais recursos
Transcodificação em tempo real
Converta automaticamente arquivos FLAC sem perdas para bitrates otimizados para celular em tempo real, para que você possa transmitir áudio de alta qualidade em redes celulares sem armazenar cópias compactadas duplicadas.
Playlists Inteligentes
Crie playlists que se preenchem automaticamente com base em gênero, classificação, contagem de reproduções ou critérios personalizados, recriando a experiência de descoberta dos serviços de streaming com sua própria biblioteca.
Suporte a Múltiplos Usuários
Crie contas individuais para membros da família ou colaboradores, cada um com histórico de reprodução, playlists e níveis de permissão separados, sem duplicar arquivos de mídia.
Compatibilidade da API Subsonic
Conecte qualquer aplicativo móvel ou cliente de desktop compatível com Subsonic à sua instância Ampache, dando a você acesso de praticamente qualquer dispositivo sem ficar preso a uma única interface.
Podcasts e Rádio
Faça streaming de estações de rádio da internet e assine podcasts junto com sua biblioteca de música, tornando o Ampache um destino único para todo o conteúdo de áudio.
Por que executar Ampache na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.