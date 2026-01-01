Airsonic Advanced é o fork ativamente mantido e impulsionado pela comunidade do Airsonic — ele próprio um fork gratuito do Subsonic — focado no streaming estável de grandes bibliotecas de música pessoais. Ele transcodifica em tempo real para se adequar a qualquer dispositivo ou largura de banda, indexa bibliotecas baseadas em ID3 e pastas, e vem com um player web limpo, além de uma API REST compatível com Subsonic, suportada por dezenas de clientes móveis e de desktop.

Hospedar o Airsonic Advanced em seu VPS mantém sua coleção de músicas, histórico de reprodução e playlists em hardware que você controla — sem limites por dispositivo, sem taxas de assinatura e sem rastreamento de serviço de streaming.