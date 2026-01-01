Implante o Airsonic Advanced com instalação em um clique.
Servidor de streaming de mídia auto-hospedado para sua coleção de músicas pessoais, acessível de qualquer dispositivo.
Escolha um plano VPS para Airsonic Advanced
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Airsonic Advanced
Airsonic Advanced é o fork ativamente mantido e impulsionado pela comunidade do Airsonic — ele próprio um fork gratuito do Subsonic — focado no streaming estável de grandes bibliotecas de música pessoais. Ele transcodifica em tempo real para se adequar a qualquer dispositivo ou largura de banda, indexa bibliotecas baseadas em ID3 e pastas, e vem com um player web limpo, além de uma API REST compatível com Subsonic, suportada por dezenas de clientes móveis e de desktop.
Hospedar o Airsonic Advanced em seu VPS mantém sua coleção de músicas, histórico de reprodução e playlists em hardware que você controla — sem limites por dispositivo, sem taxas de assinatura e sem rastreamento de serviço de streaming.
Airsonic Advanced: principais recursos
Transcodificação em tempo real
Transmite para qualquer cliente com o bitrate certo, assim, uma única biblioteca atende a desktops, celulares e conexões móveis lentas sem recodificar arquivos.
API compatível com Subsonic
Funciona com todo o ecossistema de clientes Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic e mais — em iOS, Android e desktops.
Bibliotecas multiusuário
Contas por usuário com playlists individuais, avaliações e scrobbling do last.fm permitem que as famílias compartilhem um servidor sem misturar os históricos.
Assinaturas de podcast
Assine feeds de podcast diretamente no Airsonic, com downloads automáticos de episódios junto com sua biblioteca de músicas.
Rádio online e jukebox
Transmita estações de rádio da internet e use o jukebox multi-ambiente para enviar áudio para vários alto-falantes ao mesmo tempo.
Por que executar Airsonic Advanced na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.