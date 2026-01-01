Implante AllTube com um clique.
Interface web para baixar vídeos do YouTube e mais de 1000 outras plataformas sem ferramentas de linha de comando.
Escolha um plano VPS para AllTube
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com AllTube
AllTube Download é uma aplicação web auto-hospedada que integra o youtube-dl em uma interface intuitiva baseada em navegador, permitindo que qualquer pessoa baixe ou transmita vídeos de mais de mil plataformas de hospedagem sem instalar software localmente. Ao contrário das extensões de navegador que param de funcionar com as atualizações da plataforma, o AllTube roda centralmente no seu servidor para que cada dispositivo na sua rede possa usá-lo através de qualquer navegador.
Auto-hospedar o AllTube mantém sua atividade de download privada, evita as práticas de registro de dados de serviços de download de terceiros e oferece controle total sobre formatos suportados, níveis de qualidade e configuração do site. Você também pode agendar downloads em lote e acessar metadados de vídeo programaticamente através da API JSON integrada.
AllTube: principais recursos
1.000+ Suporte à Plataforma
Baixe vídeos do YouTube, Vimeo e centenas de outros sites de hospedagem usando a mesma interface unificada, sem a necessidade de configuração por plataforma.
Conversão de Formato
Converta vídeos baixados para o formato e nível de qualidade de sua preferência, sem precisar de ferramentas adicionais instaladas em seu dispositivo.
Streaming no navegador
Pré-visualize vídeos diretamente na interface web antes de baixar, para que você possa confirmar a qualidade e o conteúdo antes de comprometer o espaço de armazenamento.
Remuxagem sem perdas
Altere os formatos de contêiner sem recodificar, preservando a qualidade original de vídeo e áudio enquanto torna os arquivos compatíveis com seus reprodutores.
Acesso à API JSON
Recupere metadados detalhados de vídeo e automatize downloads programaticamente, possibilitando fluxos de trabalho de arquivamento agendados sem intervenção manual.
Por que executar AllTube na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Segurança garantida
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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