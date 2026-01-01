AllTube Download é uma aplicação web auto-hospedada que integra o youtube-dl em uma interface intuitiva baseada em navegador, permitindo que qualquer pessoa baixe ou transmita vídeos de mais de mil plataformas de hospedagem sem instalar software localmente. Ao contrário das extensões de navegador que param de funcionar com as atualizações da plataforma, o AllTube roda centralmente no seu servidor para que cada dispositivo na sua rede possa usá-lo através de qualquer navegador.

Auto-hospedar o AllTube mantém sua atividade de download privada, evita as práticas de registro de dados de serviços de download de terceiros e oferece controle total sobre formatos suportados, níveis de qualidade e configuração do site. Você também pode agendar downloads em lote e acessar metadados de vídeo programaticamente através da API JSON integrada.