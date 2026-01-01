Até 70% de desconto no Shopware

Plataforma de e-commerce de código aberto para criar lojas virtuais B2C e B2B modernas e escaláveis.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Shopware

O Shopware é uma plataforma de e-commerce de código aberto construída em PHP e Symfony, projetada para comerciantes que desejam flexibilidade, desempenho e total propriedade de sua loja virtual. Sua arquitetura API-first, recursos headless e Rule Builder a tornam igualmente adequada para marcas direct-to-consumer rápidas e catálogos B2B complexos com preços personalizados, segmentação e fluxos de trabalho.

Hospedar o Shopware em seu próprio VPS mantém os dados do cliente, pedidos e integrações de pagamento sob seu controle, sem taxas por pedido e sem dependência de plataforma. Este template agrupa o Shopware com MariaDB, Redis para cache e sessões, e OpenSearch para descoberta rápida de produtos, oferecendo a você um stack de produção pronto para tráfego real.

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O que você pode criar com {name}

Shopware: principais recursos

Sem cabeça e primeiro API

Store API e Admin API permitem construir vitrines personalizadas e integrações em qualquer framework, mantendo o Shopware como o motor de comércio.

Criador de regras

Configure preços dinâmicos, promoções, métodos de envio e opções de pagamento com base no carrinho, cliente ou contexto — sem escrever código.

Experiências de Compra Visuais

Layouts de arrastar e soltar e blocos CMS permitem que comerciantes criem páginas de categoria e landing pages adaptadas a campanhas e segmentos de clientes.

Recursos B2B integrados

Preços específicos para clientes, fluxos de trabalho de cotação, gerenciamento de funcionários e pedidos em massa suportam vendas B2B complexas prontas para uso.

Pesquisa de produtos OpenSearch

O OpenSearch impulsiona a pesquisa de produtos rápida e facetada em grandes catálogos, com ajuste de relevância e filtros que escalam além da pesquisa MySQL.

Extensões e apps

A Loja Shopware oferece milhares de plugins e aplicativos para pagamentos, marketing, ERP e análises para estender a plataforma conforme você cresce.

Por que executar Shopware na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

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