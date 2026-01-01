O Shopware é uma plataforma de e-commerce de código aberto construída em PHP e Symfony, projetada para comerciantes que desejam flexibilidade, desempenho e total propriedade de sua loja virtual. Sua arquitetura API-first, recursos headless e Rule Builder a tornam igualmente adequada para marcas direct-to-consumer rápidas e catálogos B2B complexos com preços personalizados, segmentação e fluxos de trabalho.

Hospedar o Shopware em seu próprio VPS mantém os dados do cliente, pedidos e integrações de pagamento sob seu controle, sem taxas por pedido e sem dependência de plataforma. Este template agrupa o Shopware com MariaDB, Redis para cache e sessões, e OpenSearch para descoberta rápida de produtos, oferecendo a você um stack de produção pronto para tráfego real.