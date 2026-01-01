Plataforma de e-commerce de código aberto para criar lojas virtuais B2C e B2B modernas e escaláveis.
Escolha um plano VPS para Shopware
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Shopware
O Shopware é uma plataforma de e-commerce de código aberto construída em PHP e Symfony, projetada para comerciantes que desejam flexibilidade, desempenho e total propriedade de sua loja virtual. Sua arquitetura API-first, recursos headless e Rule Builder a tornam igualmente adequada para marcas direct-to-consumer rápidas e catálogos B2B complexos com preços personalizados, segmentação e fluxos de trabalho.
Hospedar o Shopware em seu próprio VPS mantém os dados do cliente, pedidos e integrações de pagamento sob seu controle, sem taxas por pedido e sem dependência de plataforma. Este template agrupa o Shopware com MariaDB, Redis para cache e sessões, e OpenSearch para descoberta rápida de produtos, oferecendo a você um stack de produção pronto para tráfego real.
Shopware: principais recursos
Sem cabeça e primeiro API
Store API e Admin API permitem construir vitrines personalizadas e integrações em qualquer framework, mantendo o Shopware como o motor de comércio.
Criador de regras
Configure preços dinâmicos, promoções, métodos de envio e opções de pagamento com base no carrinho, cliente ou contexto — sem escrever código.
Experiências de Compra Visuais
Layouts de arrastar e soltar e blocos CMS permitem que comerciantes criem páginas de categoria e landing pages adaptadas a campanhas e segmentos de clientes.
Recursos B2B integrados
Preços específicos para clientes, fluxos de trabalho de cotação, gerenciamento de funcionários e pedidos em massa suportam vendas B2B complexas prontas para uso.
Pesquisa de produtos OpenSearch
O OpenSearch impulsiona a pesquisa de produtos rápida e facetada em grandes catálogos, com ajuste de relevância e filtros que escalam além da pesquisa MySQL.
Extensões e apps
A Loja Shopware oferece milhares de plugins e aplicativos para pagamentos, marketing, ERP e análises para estender a plataforma conforme você cresce.
Por que executar Shopware na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.