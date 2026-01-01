Implante Spree com instalação em um clique.
Plataforma de e-commerce headless de código aberto para construir lojas virtuais multivendedor, B2B e transfronteiriças.
Escolha um plano VPS para Spree
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Spree
Spree é uma plataforma de e-commerce headless totalmente de código aberto, construída em Ruby on Rails, que impulsiona desde lojas de produto único até marketplaces B2B empresariais e plataformas multi-vendedor. Ela oferece uma API REST completa, um SDK TypeScript e uma vitrine Next.js pronta para produção para que você possa lançar uma loja online totalmente personalizada sem construir o backend do zero.
Auto-hospedar o Spree em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre dados do cliente, fluxos de pagamento e catálogo de produtos — sem compartilhamento de receita, sem taxas de transação e sem restrições de fornecedor sobre quais gateways de pagamento ou serviços de fulfillment você pode conectar.
Spree: principais recursos
Arquitetura Headless
Uma API REST completa e um SDK TypeScript permitem que você crie qualquer loja virtual — Next.js, mobile ou personalizada — enquanto o Spree lida com toda a lógica de comércio nos bastidores.
Marketplace Multi-Vendedor
O gerenciamento de vendedores integrado permite que você gerencie um marketplace com múltiplos vendedores, catálogos separados e cumprimento independente a partir de uma única instalação.
B2B Atacado
Crie grupos de clientes com preços personalizados, pedidos mínimos e termos de crédito para operar atacado B2B junto com sua loja B2C sem uma segunda plataforma.
Comércio Transfronteiriço
O suporte nativo a múltiplas moedas e múltiplos idiomas permite que você venda globalmente sem plugins de terceiros ou soluções alternativas por país.
Pesquisa de Produtos em Texto Completo
A integração Meilisearch oferece pesquisa de produtos tolerante a erros de digitação e em milissegundos, com filtragem facetada já inclusa.
Por que executar Spree na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.