Spree é uma plataforma de e-commerce headless totalmente de código aberto, construída em Ruby on Rails, que impulsiona desde lojas de produto único até marketplaces B2B empresariais e plataformas multi-vendedor. Ela oferece uma API REST completa, um SDK TypeScript e uma vitrine Next.js pronta para produção para que você possa lançar uma loja online totalmente personalizada sem construir o backend do zero.

Auto-hospedar o Spree em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre dados do cliente, fluxos de pagamento e catálogo de produtos — sem compartilhamento de receita, sem taxas de transação e sem restrições de fornecedor sobre quais gateways de pagamento ou serviços de fulfillment você pode conectar.