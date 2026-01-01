nopCommerce é a plataforma de e-commerce baseada em .NET mais baixada do mundo, confiável para milhares de negócios que gerenciam lojas virtuais de todos os tamanhos. Construída em ASP.NET Core, ela oferece um painel de administração completo em recursos para gerenciar produtos, pedidos, clientes, descontos e frete, e suporta PostgreSQL, MySQL e Microsoft SQL Server de forma nativa.

A arquitetura aberta da plataforma suporta milhares de plugins e temas do marketplace nopCommerce, permitindo que os comerciantes expandam suas lojas sem modificar o código-fonte. A auto-hospedagem em seu próprio VPS significa zero taxas de transação, controle total sobre os dados do cliente e nenhuma cobrança por venda, independentemente do volume de receita.