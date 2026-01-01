Implante nopCommerce com instalação em um clique.
Plataforma de e-commerce ASP.NET de código aberto que impulsiona milhares de lojas virtuais com um painel de administração completo e mais de 1.700 extensões de marketplace.
Escolha um plano VPS para nopCommerce
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com nopCommerce
nopCommerce é a plataforma de e-commerce baseada em .NET mais baixada do mundo, confiável para milhares de negócios que gerenciam lojas virtuais de todos os tamanhos. Construída em ASP.NET Core, ela oferece um painel de administração completo em recursos para gerenciar produtos, pedidos, clientes, descontos e frete, e suporta PostgreSQL, MySQL e Microsoft SQL Server de forma nativa.
A arquitetura aberta da plataforma suporta milhares de plugins e temas do marketplace nopCommerce, permitindo que os comerciantes expandam suas lojas sem modificar o código-fonte. A auto-hospedagem em seu próprio VPS significa zero taxas de transação, controle total sobre os dados do cliente e nenhuma cobrança por venda, independentemente do volume de receita.
nopCommerce: principais recursos
Painel de administração completo
Gerencie produtos, categorias, pedidos, clientes, descontos e regras de envio a partir de um único e completo painel de administração.
Suporte a multilojas
Gerencie múltiplas lojas virtuais independentes a partir de uma única instalação do nopCommerce, cada uma com seu próprio catálogo, preços e tema.
Ecossistema de plugins do Marketplace
Amplie sua loja com gateways de pagamento, transportadoras, integrações ERP e temas personalizados de mais de 1.700 extensões do marketplace.
Venda Internacional
A gestão integrada de multimoeda, multilíngue e impostos facilita a venda para clientes em qualquer país.
Ferramentas de SEO e marketing
Recursos de SEO integrados, recuperação de carrinho abandonado, pontos de fidelidade e ferramentas de precificação promocional impulsionam o tráfego e compras repetidas.
Por que executar nopCommerce na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.