Implante o WordPress com instalação em um clique.
O CMS mais popular do mundo, que impulsiona mais de 40% de todos os sites, com milhares de temas e plugins.
Escolha um plano VPS para WordPress
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WordPress
O WordPress é o sistema de gerenciamento de conteúdo mais popular do mundo, responsável por mais de 40% de todos os sites na internet. Ele oferece uma plataforma de publicação flexível para blogs, sites de negócios, portfólios, lojas virtuais e muito mais — com um editor visual, sistema de temas e um ecossistema de dezenas de milhares de plugins.
Hospedar o WordPress em um VPS dá a você controle total sobre o desempenho, segurança e dados do seu site, sem taxas mensais de plataforma. Este template inclui MySQL para armazenamento de banco de dados confiável, e o roteamento através do proxy reverso Traefik pré-instalado garante HTTPS automático para seu domínio desde a primeira implantação.
WordPress: principais recursos
Vasto ecossistema de plugins
Escolha entre mais de 60.000 plugins gratuitos e premium para adicionar e-commerce, SEO, formulários, cache e qualquer outra funcionalidade.
Biblioteca de temas
Escolha entre milhares de temas gratuitos e comerciais para mudar instantaneamente o design do seu site sem tocar no código.
Editor visual de blocos
Crie páginas com o editor de blocos Gutenberg usando ferramentas de layout de arrastar e soltar que não exigem conhecimento de codificação.
Suporte a Multisite
Gerencie uma rede de sites WordPress a partir de uma única instalação, compartilhando temas e plugins em todas as propriedades.
Pronto para WooCommerce
Instale WooCommerce para transformar o WordPress em uma loja virtual completa com produtos, finalização de compra e pagamentos.
Por que executar WordPress na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.