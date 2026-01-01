O WordPress é o sistema de gerenciamento de conteúdo mais popular do mundo, responsável por mais de 40% de todos os sites na internet. Ele oferece uma plataforma de publicação flexível para blogs, sites de negócios, portfólios, lojas virtuais e muito mais — com um editor visual, sistema de temas e um ecossistema de dezenas de milhares de plugins.

Hospedar o WordPress em um VPS dá a você controle total sobre o desempenho, segurança e dados do seu site, sem taxas mensais de plataforma. Este template inclui MySQL para armazenamento de banco de dados confiável, e o roteamento através do proxy reverso Traefik pré-instalado garante HTTPS automático para seu domínio desde a primeira implantação.