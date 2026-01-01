Implante Nextcloud com instalação de um clique.
Suite de produtividade auto-hospedada com sincronização de arquivos, edição colaborativa, calendário e chamadas de vídeo — seus dados, sua infraestrutura.
Escolha um plano VPS para Nextcloud
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Nextcloud
Nextcloud é uma plataforma de produtividade de código aberto abrangente que substitui o Google Workspace e o Dropbox com sincronização de arquivos, edição de documentos em tempo real, calendário, contatos, videoconferência e muito mais. Com clientes para desktop e dispositivos móveis para todas as plataformas, ele se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho diários, mantendo todos os dados em seu próprio servidor.
Hospedar o Nextcloud em seu VPS elimina taxas de assinatura por usuário, remove limites de armazenamento impostos por provedores de nuvem e oferece controle total sobre onde arquivos e comunicações confidenciais são armazenados — essencial para equipes com requisitos de conformidade ou preocupações com privacidade.
Nextcloud: principais recursos
Sincronização e Compartilhamento de Arquivos
Sincronize arquivos em todos os seus dispositivos com aplicativos para desktop e celular, e compartilhe com colegas ou clientes usando links protegidos por senha e com prazo de validade.
Edição Colaborativa de Documentos
Edite documentos, planilhas e apresentações em tempo real com integração OnlyOffice ou Collabora — nenhuma assinatura do Microsoft 365 é necessária.
Calendário e Contatos
Gerencie calendários e contatos com suporte total a CalDAV/CardDAV, sincronizando nativamente com clientes iOS, Android, macOS e Windows.
Chamadas de vídeo e Chat
O Nextcloud Talk oferece chamadas de vídeo criptografadas de ponta a ponta e mensagens de equipe diretamente na sua instância Nextcloud, sem a necessidade de serviços de terceiros.
Ecossistema de Aplicativos
Amplie a funcionalidade com mais de 300 aplicativos da Nextcloud App Store, cobrindo tudo, desde e-mail a gerenciamento de projetos e criptografia de ponta a ponta.
Por que executar Nextcloud na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.