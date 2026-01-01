Nextcloud é uma plataforma de produtividade de código aberto abrangente que substitui o Google Workspace e o Dropbox com sincronização de arquivos, edição de documentos em tempo real, calendário, contatos, videoconferência e muito mais. Com clientes para desktop e dispositivos móveis para todas as plataformas, ele se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho diários, mantendo todos os dados em seu próprio servidor.

Hospedar o Nextcloud em seu VPS elimina taxas de assinatura por usuário, remove limites de armazenamento impostos por provedores de nuvem e oferece controle total sobre onde arquivos e comunicações confidenciais são armazenados — essencial para equipes com requisitos de conformidade ou preocupações com privacidade.