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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com An Otter Wiki

Uma Otter Wiki é uma wiki leve e auto-hospedada que armazena todas as páginas em um repositório Git e os dados do usuário em SQLite — sem a necessidade de um serviço de banco de dados separado. Escrita em Python com uma interface Bootstrap limpa, ela suporta edição em Markdown, anexos de arquivo e um histórico completo de revisão de página com suporte de commits Git.

A auto-hospedagem em seu VPS mantém todo o conteúdo da wiki sob seu controle, com regras de acesso granulares que podem restringir a leitura e edição apenas a usuários registrados ou aprovados por administradores. O design de contêiner único significa que não há nada para provisionar além de um volume nomeado e o próprio contêiner.

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O que você pode criar com {name}

An Otter Wiki: principais recursos

Histórico com Git

Cada edição de página é automaticamente um commit do Git, fornecendo a você um histórico de revisões completo que você pode navegar, comparar e reverter pela interface web.

Edição de Markdown

Escreva e edite páginas em Markdown com um editor de pré-visualização ao vivo — sem formato proprietário ou bloqueio de rich-text de qualquer tipo.

Controle de Acesso

Permissões de leitura, escrita e anexo são configuradas independentemente para visitantes anônimos, usuários registrados e usuários aprovados pelo administrador.

Anexos de arquivo

Faça upload e incorpore imagens e arquivos diretamente nas páginas wiki, armazenados junto ao conteúdo da página no volume de dados persistente.

Gerenciamento de usuários

O registro integrado com confirmação de e-mail opcional e fluxos de trabalho de aprovação do administrador dão controle total sobre quem pode contribuir.

Por que executar An Otter Wiki na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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