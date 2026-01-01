Instale um Otter Wiki em um clique.
Wiki minimalista auto-hospedada com histórico de páginas com suporte Git, edição em Markdown e controle de acesso de usuários em um único contêiner.
Escolha um plano VPS para An Otter Wiki
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com An Otter Wiki
Uma Otter Wiki é uma wiki leve e auto-hospedada que armazena todas as páginas em um repositório Git e os dados do usuário em SQLite — sem a necessidade de um serviço de banco de dados separado. Escrita em Python com uma interface Bootstrap limpa, ela suporta edição em Markdown, anexos de arquivo e um histórico completo de revisão de página com suporte de commits Git.
A auto-hospedagem em seu VPS mantém todo o conteúdo da wiki sob seu controle, com regras de acesso granulares que podem restringir a leitura e edição apenas a usuários registrados ou aprovados por administradores. O design de contêiner único significa que não há nada para provisionar além de um volume nomeado e o próprio contêiner.
An Otter Wiki: principais recursos
Histórico com Git
Cada edição de página é automaticamente um commit do Git, fornecendo a você um histórico de revisões completo que você pode navegar, comparar e reverter pela interface web.
Edição de Markdown
Escreva e edite páginas em Markdown com um editor de pré-visualização ao vivo — sem formato proprietário ou bloqueio de rich-text de qualquer tipo.
Controle de Acesso
Permissões de leitura, escrita e anexo são configuradas independentemente para visitantes anônimos, usuários registrados e usuários aprovados pelo administrador.
Anexos de arquivo
Faça upload e incorpore imagens e arquivos diretamente nas páginas wiki, armazenados junto ao conteúdo da página no volume de dados persistente.
Gerenciamento de usuários
O registro integrado com confirmação de e-mail opcional e fluxos de trabalho de aprovação do administrador dão controle total sobre quem pode contribuir.
Por que executar An Otter Wiki na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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