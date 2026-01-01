Uma Otter Wiki é uma wiki leve e auto-hospedada que armazena todas as páginas em um repositório Git e os dados do usuário em SQLite — sem a necessidade de um serviço de banco de dados separado. Escrita em Python com uma interface Bootstrap limpa, ela suporta edição em Markdown, anexos de arquivo e um histórico completo de revisão de página com suporte de commits Git.

A auto-hospedagem em seu VPS mantém todo o conteúdo da wiki sob seu controle, com regras de acesso granulares que podem restringir a leitura e edição apenas a usuários registrados ou aprovados por administradores. O design de contêiner único significa que não há nada para provisionar além de um volume nomeado e o próprio contêiner.