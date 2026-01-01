Implante Apache JSPWiki com instalação em um clique.
Mecanismo wiki maduro baseado em Java com controle de versão integrado, anexos, plugins e controle de acesso com suporte JAAS.
Escolha um plano VPS para Apache JSPWiki
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache JSPWiki
O Apache JSPWiki é um mecanismo wiki rico em recursos, baseado em Java, mantido como um projeto Apache de alto nível. As páginas são armazenadas como arquivos de texto simples com histórico de versão completo, enquanto anexos, modelos de página e uma vasta biblioteca de plugins incluídos o tornam adequado para centros de documentação, bases de conhecimento e sites de colaboração de intranet onde a estabilidade e a longevidade importam mais do que seguir tendências.
Hospedar o JSPWiki em seu servidor VPS oferece um wiki com licença Apache que roda inteiramente em seu próprio contêiner Tomcat, sem dependências de SaaS, sem preços por usuário e autenticação baseada em JAAS que você pode integrar com sua própria pilha de identidade. Tudo, desde páginas wiki até anexos, reside em um único volume persistente, tornando backups e migrações diretos.
Apache JSPWiki: principais recursos
Histórico de versões da página
Cada edição é capturada pelo VersioningFileProvider para que você possa comparar revisões e reverter alterações indesejadas a qualquer momento.
Anexos e mídia
Faça upload de imagens, documentos e outros arquivos diretamente para as páginas com um provedor de anexos integrado que armazena tudo no seu volume VPS.
Controle de acesso JAAS
Permissões granulares de página e grupo são aplicadas através do Serviço de Autenticação e Autorização Java, com back-ends plugáveis para LDAP ou domínios personalizados.
Biblioteca de plugins e modelos
Amplie páginas com plugins incluídos para tabelas de conteúdo, pesquisa, RSS e conteúdo dinâmico, ou reestilize a wiki com modelos de página baseados em JSP.
Sintaxe de marcação do Apache
Escreva conteúdo na marcação leve do JSPWiki com macros, links inter-wiki e prévia ao vivo enquanto edita.
Por que executar Apache JSPWiki na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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