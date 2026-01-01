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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Apache JSPWiki

O Apache JSPWiki é um mecanismo wiki rico em recursos, baseado em Java, mantido como um projeto Apache de alto nível. As páginas são armazenadas como arquivos de texto simples com histórico de versão completo, enquanto anexos, modelos de página e uma vasta biblioteca de plugins incluídos o tornam adequado para centros de documentação, bases de conhecimento e sites de colaboração de intranet onde a estabilidade e a longevidade importam mais do que seguir tendências.

Hospedar o JSPWiki em seu servidor VPS oferece um wiki com licença Apache que roda inteiramente em seu próprio contêiner Tomcat, sem dependências de SaaS, sem preços por usuário e autenticação baseada em JAAS que você pode integrar com sua própria pilha de identidade. Tudo, desde páginas wiki até anexos, reside em um único volume persistente, tornando backups e migrações diretos.

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O que você pode criar com {name}

Apache JSPWiki: principais recursos

Histórico de versões da página

Cada edição é capturada pelo VersioningFileProvider para que você possa comparar revisões e reverter alterações indesejadas a qualquer momento.

Anexos e mídia

Faça upload de imagens, documentos e outros arquivos diretamente para as páginas com um provedor de anexos integrado que armazena tudo no seu volume VPS.

Controle de acesso JAAS

Permissões granulares de página e grupo são aplicadas através do Serviço de Autenticação e Autorização Java, com back-ends plugáveis para LDAP ou domínios personalizados.

Biblioteca de plugins e modelos

Amplie páginas com plugins incluídos para tabelas de conteúdo, pesquisa, RSS e conteúdo dinâmico, ou reestilize a wiki com modelos de página baseados em JSP.

Sintaxe de marcação do Apache

Escreva conteúdo na marcação leve do JSPWiki com macros, links inter-wiki e prévia ao vivo enquanto edita.

Por que executar Apache JSPWiki na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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