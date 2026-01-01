O Apache JSPWiki é um mecanismo wiki rico em recursos, baseado em Java, mantido como um projeto Apache de alto nível. As páginas são armazenadas como arquivos de texto simples com histórico de versão completo, enquanto anexos, modelos de página e uma vasta biblioteca de plugins incluídos o tornam adequado para centros de documentação, bases de conhecimento e sites de colaboração de intranet onde a estabilidade e a longevidade importam mais do que seguir tendências.

Hospedar o JSPWiki em seu servidor VPS oferece um wiki com licença Apache que roda inteiramente em seu próprio contêiner Tomcat, sem dependências de SaaS, sem preços por usuário e autenticação baseada em JAAS que você pode integrar com sua própria pilha de identidade. Tudo, desde páginas wiki até anexos, reside em um único volume persistente, tornando backups e migrações diretos.