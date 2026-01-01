O PrestaShop é uma plataforma de e-commerce de código aberto completa em recursos, usada por lojistas em mais de 190 países. Ela oferece tudo o que é necessário para gerenciar uma loja online profissional de forma imediata: gerenciamento de catálogo de produtos, processamento de pedidos, gateways de pagamento integrados (PayPal, Stripe e outros), suporte a vários idiomas e moedas e ferramentas de SEO integradas — tudo gerenciado a partir de um painel de administração intuitivo.

Hospedar o PrestaShop em seu próprio servidor VPS mantém os dados de clientes e registros de pagamento sob seu controle, permite otimizar PHP e MySQL para desempenho máximo e escalar com o seu negócio sem taxas por transação ou preços por usuário de plataformas de e-commerce hospedadas.