Até 70% de desconto no PrestaShop

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Poderosa plataforma de e-commerce de código aberto que impulsiona mais de 300.000 lojas online em todo o mundo, com gerenciamento completo de produtos, pagamentos e suporte a vários idiomas.

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Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com PrestaShop

O PrestaShop é uma plataforma de e-commerce de código aberto completa em recursos, usada por lojistas em mais de 190 países. Ela oferece tudo o que é necessário para gerenciar uma loja online profissional de forma imediata: gerenciamento de catálogo de produtos, processamento de pedidos, gateways de pagamento integrados (PayPal, Stripe e outros), suporte a vários idiomas e moedas e ferramentas de SEO integradas — tudo gerenciado a partir de um painel de administração intuitivo.

Hospedar o PrestaShop em seu próprio servidor VPS mantém os dados de clientes e registros de pagamento sob seu controle, permite otimizar PHP e MySQL para desempenho máximo e escalar com o seu negócio sem taxas por transação ou preços por usuário de plataformas de e-commerce hospedadas.

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O que você pode criar com {name}

PrestaShop: principais recursos

Catálogo Completo de Produtos

Gerencie produtos ilimitados com variantes, combinações, atributos e regras de preços flexíveis, incluindo descontos em massa e campanhas promocionais por tempo limitado.

Pagamentos Integrados

Aceite pagamentos via PayPal, Stripe, transferência bancária e dezenas de gateways regionais através do marketplace de módulos — nenhum código de pagamento personalizado é necessário.

Multi-idioma e Moeda

Venda para clientes em todo o mundo com suporte nativo para vários idiomas, moedas e regras fiscais em uma única instalação de loja a partir de um painel de administração.

Ferramentas de SEO e Marketing

URLs personalizáveis, campos meta, geração de sitemap e ferramentas integradas de cupom de desconto e programa de fidelidade ajudam a gerar tráfego e compras repetidas.

Temas e Módulos

Um marketplace de milhares de temas e módulos permite estender o design e a funcionalidade sem tocar no código, desde chat ao vivo até pontos de fidelidade.

Por que executar PrestaShop na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

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