Implante o PrestaShop com instalação em um clique.
Poderosa plataforma de e-commerce de código aberto que impulsiona mais de 300.000 lojas online em todo o mundo, com gerenciamento completo de produtos, pagamentos e suporte a vários idiomas.
Escolha um plano VPS para PrestaShop
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PrestaShop
O PrestaShop é uma plataforma de e-commerce de código aberto completa em recursos, usada por lojistas em mais de 190 países. Ela oferece tudo o que é necessário para gerenciar uma loja online profissional de forma imediata: gerenciamento de catálogo de produtos, processamento de pedidos, gateways de pagamento integrados (PayPal, Stripe e outros), suporte a vários idiomas e moedas e ferramentas de SEO integradas — tudo gerenciado a partir de um painel de administração intuitivo.
Hospedar o PrestaShop em seu próprio servidor VPS mantém os dados de clientes e registros de pagamento sob seu controle, permite otimizar PHP e MySQL para desempenho máximo e escalar com o seu negócio sem taxas por transação ou preços por usuário de plataformas de e-commerce hospedadas.
PrestaShop: principais recursos
Catálogo Completo de Produtos
Gerencie produtos ilimitados com variantes, combinações, atributos e regras de preços flexíveis, incluindo descontos em massa e campanhas promocionais por tempo limitado.
Pagamentos Integrados
Aceite pagamentos via PayPal, Stripe, transferência bancária e dezenas de gateways regionais através do marketplace de módulos — nenhum código de pagamento personalizado é necessário.
Multi-idioma e Moeda
Venda para clientes em todo o mundo com suporte nativo para vários idiomas, moedas e regras fiscais em uma única instalação de loja a partir de um painel de administração.
Ferramentas de SEO e Marketing
URLs personalizáveis, campos meta, geração de sitemap e ferramentas integradas de cupom de desconto e programa de fidelidade ajudam a gerar tráfego e compras repetidas.
Temas e Módulos
Um marketplace de milhares de temas e módulos permite estender o design e a funcionalidade sem tocar no código, desde chat ao vivo até pontos de fidelidade.
Por que executar PrestaShop na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.