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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Apache Answer

Apache Answer é uma plataforma de perguntas e respostas de código aberto construída com Go e React, projetada para ajudar equipes e comunidades a compartilhar conhecimento através de uma interface de perguntas e respostas pesquisável e organizada. Ao contrário de fóruns genéricos, cada elemento — marcação, reputação, ferramentas de moderação e o sistema de plugins — é construído especificamente para a captura e recuperação estruturada de conhecimento.

A auto-hospedagem do Apache Answer mantém o conhecimento interno da sua organização na sua própria infraestrutura, livre de custos de licenciamento por usuário e acesso de dados de terceiros. À medida que sua comunidade cresce, você controla a configuração, as integrações e o dimensionamento sem ser limitado pelo roteiro de recursos ou níveis de preços de um provedor SaaS.

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O que você pode criar com {name}

Apache Answer: principais recursos

Interface de Perguntas e Respostas Estruturada

Um layout de perguntas e respostas dedicado, com edição de rich text e suporte a markdown, facilita a escrita de perguntas claras e respostas detalhadas do que um software de fórum de uso geral.

Marcação e Pesquisa

Organize o conteúdo com um sistema de marcação abrangente e filtragem de pesquisa avançada, para que os membros da equipe possam encontrar respostas relevantes sem precisar rolar por discussões não relacionadas.

Reputação e Gamificação

Pontos de reputação, distintivos e classificações de usuários incentivam a participação ativa e destacam os colaboradores mais confiáveis, melhorando a qualidade geral do conhecimento ao longo do tempo.

Sistema de Plugins

Amplie a funcionalidade e integre com ferramentas externas através de uma arquitetura de plugin integrada, adaptando a plataforma aos fluxos de trabalho existentes da sua equipe sem desenvolvimento personalizado.

Suporte a Vários Idiomas

Apoie equipes e comunidades internacionais com recursos multilíngues integrados, removendo barreiras de idioma do compartilhamento colaborativo de conhecimento.

Por que executar Apache Answer na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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