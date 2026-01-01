Apache Answer é uma plataforma de perguntas e respostas de código aberto construída com Go e React, projetada para ajudar equipes e comunidades a compartilhar conhecimento através de uma interface de perguntas e respostas pesquisável e organizada. Ao contrário de fóruns genéricos, cada elemento — marcação, reputação, ferramentas de moderação e o sistema de plugins — é construído especificamente para a captura e recuperação estruturada de conhecimento.

A auto-hospedagem do Apache Answer mantém o conhecimento interno da sua organização na sua própria infraestrutura, livre de custos de licenciamento por usuário e acesso de dados de terceiros. À medida que sua comunidade cresce, você controla a configuração, as integrações e o dimensionamento sem ser limitado pelo roteiro de recursos ou níveis de preços de um provedor SaaS.