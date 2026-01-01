Implante Apache Answer com um clique.
Plataforma de código aberto de perguntas e respostas para bases de conhecimento de equipe, centrais de ajuda e fóruns da comunidade.
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O que você pode criar com Apache Answer
Apache Answer é uma plataforma de perguntas e respostas de código aberto construída com Go e React, projetada para ajudar equipes e comunidades a compartilhar conhecimento através de uma interface de perguntas e respostas pesquisável e organizada. Ao contrário de fóruns genéricos, cada elemento — marcação, reputação, ferramentas de moderação e o sistema de plugins — é construído especificamente para a captura e recuperação estruturada de conhecimento.
A auto-hospedagem do Apache Answer mantém o conhecimento interno da sua organização na sua própria infraestrutura, livre de custos de licenciamento por usuário e acesso de dados de terceiros. À medida que sua comunidade cresce, você controla a configuração, as integrações e o dimensionamento sem ser limitado pelo roteiro de recursos ou níveis de preços de um provedor SaaS.
Apache Answer: principais recursos
Interface de Perguntas e Respostas Estruturada
Um layout de perguntas e respostas dedicado, com edição de rich text e suporte a markdown, facilita a escrita de perguntas claras e respostas detalhadas do que um software de fórum de uso geral.
Marcação e Pesquisa
Organize o conteúdo com um sistema de marcação abrangente e filtragem de pesquisa avançada, para que os membros da equipe possam encontrar respostas relevantes sem precisar rolar por discussões não relacionadas.
Reputação e Gamificação
Pontos de reputação, distintivos e classificações de usuários incentivam a participação ativa e destacam os colaboradores mais confiáveis, melhorando a qualidade geral do conhecimento ao longo do tempo.
Sistema de Plugins
Amplie a funcionalidade e integre com ferramentas externas através de uma arquitetura de plugin integrada, adaptando a plataforma aos fluxos de trabalho existentes da sua equipe sem desenvolvimento personalizado.
Suporte a Vários Idiomas
Apoie equipes e comunidades internacionais com recursos multilíngues integrados, removendo barreiras de idioma do compartilhamento colaborativo de conhecimento.
Por que executar Apache Answer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.