Baikal é um servidor CalDAV e CardDAV leve e auto-hospedado, construído sobre a conhecida biblioteca PHP sabre/dav. Ele oferece um espaço privado para calendários, eventos, tarefas e contatos que sincronizam com iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook e qualquer outro cliente que utilize os protocolos padrão CalDAV e CardDAV.

Auto-hospedar o Baikal em seu próprio VPS mantém os dados de agendamento pessoais e da equipe dentro da sua infraestrutura, em vez de um serviço de calendário de terceiros. A pegada é intencionalmente pequena — um único contêiner PHP com suporte a SQLite ou MySQL — para que ele se encaixe confortavelmente em um pequeno VPS, enquanto ainda suporta múltiplos usuários, agendas compartilhadas e controle de acesso granular através da interface de administração integrada.