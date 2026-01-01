Implante o Baikal com instalação em um clique.
Servidor CalDAV e CardDAV leve e autohospedado para sincronizar calendários, tarefas e contatos em todos os dispositivos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Baikal
Baikal é um servidor CalDAV e CardDAV leve e auto-hospedado, construído sobre a conhecida biblioteca PHP sabre/dav. Ele oferece um espaço privado para calendários, eventos, tarefas e contatos que sincronizam com iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook e qualquer outro cliente que utilize os protocolos padrão CalDAV e CardDAV.
Auto-hospedar o Baikal em seu próprio VPS mantém os dados de agendamento pessoais e da equipe dentro da sua infraestrutura, em vez de um serviço de calendário de terceiros. A pegada é intencionalmente pequena — um único contêiner PHP com suporte a SQLite ou MySQL — para que ele se encaixe confortavelmente em um pequeno VPS, enquanto ainda suporta múltiplos usuários, agendas compartilhadas e controle de acesso granular através da interface de administração integrada.
Baikal: principais recursos
CalDAV e CardDAV
Sincronização de calendário e contatos em conformidade com os padrões com iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 e qualquer outro cliente CalDAV/CardDAV.
Contas multiusuário
Crie contas de usuário separadas com seus próprios calendários, tarefas e listas de endereços, tudo gerenciado a partir de uma única interface web de administração.
Coleções compartilhadas
Compartilhe calendários específicos ou listas de contatos com outros usuários na mesma instância para agendamento de equipe e sincronização de contatos.
Pegada leve
Um único contêiner PHP executando sabre/dav em SQLite ou MySQL — pequeno o suficiente para rodar junto com outros serviços auto-hospedados em um VPS modesto.
Interface web do Admin
Gerencie usuários, calendários, catálogos de endereços e configurações essenciais do servidor a partir de um painel integrado baseado em navegador, em vez de editar arquivos de configuração.
Por que executar Baikal na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.