Implante Bichon com instalação em um clique.
Arquivador de e-mail Rust auto-hospedado com IMAP, OAuth2 e pesquisa de texto completo para preservação de caixa de e-mail de longo prazo.
Escolha um plano VPS para Bichon
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Bichon
Bichon é um servidor de arquivamento de e-mail de código aberto escrito em Rust. Ele se conecta a contas IMAP, baixa mensagens incrementalmente usando sincronização baseada em UID, cria um índice de pesquisa de texto completo Tantivy e oferece uma API REST limpa com uma interface WebUI incorporada para pesquisar, navegar e exportar e-mails arquivados.
Hospedar o Bichon em seu próprio VPS mantém cada mensagem arquivada, anexo e credencial dentro da infraestrutura que você controla. As credenciais da conta são criptografadas em repouso com AES-256-GCM, os tokens OAuth 2.0 são atualizados automaticamente e várias caixas de e-mail são baixadas simultaneamente — tornando o Bichon uma alternativa rápida e privada aos serviços comerciais de arquivamento de e-mail, sem taxas por caixa de e-mail.
Bichon: principais recursos
Pesquisa de texto completo
A indexação com tecnologia Tantivy em corpos de mensagens, cabeçalhos e anexos retorna resultados em milissegundos com filtros facetados e agrupamento de threads.
IMAP e sincronização OAuth2
Conecta-se a qualquer servidor IMAP usando senha (PLAIN/LOGIN) ou autenticação OAuth 2.0 (XOAUTH2), com atualização automática de token para contas Gmail e Microsoft.
Arquivamento incremental
A sincronização incremental baseada em UID baixa apenas novas mensagens a cada passagem, mantendo o uso de largura de banda e armazenamento baixo em várias caixas de e-mail simultâneas.
Credenciais criptografadas
Todas as credenciais IMAP e OAuth são criptografadas em repouso com AES-256-GCM usando uma chave derivada da senha de criptografia definida no momento da implantação.
RBAC multiusuário
O controle de acesso baseado em função permite conceder permissões por conta a usuários adicionais para arquivos compartilhados, com um registro de auditoria completo de eventos de acesso.
Por que executar Bichon na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.