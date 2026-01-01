Bichon é um servidor de arquivamento de e-mail de código aberto escrito em Rust. Ele se conecta a contas IMAP, baixa mensagens incrementalmente usando sincronização baseada em UID, cria um índice de pesquisa de texto completo Tantivy e oferece uma API REST limpa com uma interface WebUI incorporada para pesquisar, navegar e exportar e-mails arquivados.

Hospedar o Bichon em seu próprio VPS mantém cada mensagem arquivada, anexo e credencial dentro da infraestrutura que você controla. As credenciais da conta são criptografadas em repouso com AES-256-GCM, os tokens OAuth 2.0 são atualizados automaticamente e várias caixas de e-mail são baixadas simultaneamente — tornando o Bichon uma alternativa rápida e privada aos serviços comerciais de arquivamento de e-mail, sem taxas por caixa de e-mail.