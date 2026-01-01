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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Bichon

Bichon é um servidor de arquivamento de e-mail de código aberto escrito em Rust. Ele se conecta a contas IMAP, baixa mensagens incrementalmente usando sincronização baseada em UID, cria um índice de pesquisa de texto completo Tantivy e oferece uma API REST limpa com uma interface WebUI incorporada para pesquisar, navegar e exportar e-mails arquivados.

Hospedar o Bichon em seu próprio VPS mantém cada mensagem arquivada, anexo e credencial dentro da infraestrutura que você controla. As credenciais da conta são criptografadas em repouso com AES-256-GCM, os tokens OAuth 2.0 são atualizados automaticamente e várias caixas de e-mail são baixadas simultaneamente — tornando o Bichon uma alternativa rápida e privada aos serviços comerciais de arquivamento de e-mail, sem taxas por caixa de e-mail.

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O que você pode criar com {name}

Bichon: principais recursos

Pesquisa de texto completo

A indexação com tecnologia Tantivy em corpos de mensagens, cabeçalhos e anexos retorna resultados em milissegundos com filtros facetados e agrupamento de threads.

IMAP e sincronização OAuth2

Conecta-se a qualquer servidor IMAP usando senha (PLAIN/LOGIN) ou autenticação OAuth 2.0 (XOAUTH2), com atualização automática de token para contas Gmail e Microsoft.

Arquivamento incremental

A sincronização incremental baseada em UID baixa apenas novas mensagens a cada passagem, mantendo o uso de largura de banda e armazenamento baixo em várias caixas de e-mail simultâneas.

Credenciais criptografadas

Todas as credenciais IMAP e OAuth são criptografadas em repouso com AES-256-GCM usando uma chave derivada da senha de criptografia definida no momento da implantação.

RBAC multiusuário

O controle de acesso baseado em função permite conceder permissões por conta a usuários adicionais para arquivos compartilhados, com um registro de auditoria completo de eventos de acesso.

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Maxim Shishkin
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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