Artalk é um sistema de comentários autohospedado, consistindo em um servidor Go de alto desempenho e um widget JavaScript vanilla minimalista que se incorpora em qualquer site ou blog com uma única tag de script. Ao contrário das plataformas de comentários baseadas em nuvem, o Artalk mantém todos os comentários, dados de usuário e histórico de moderação em uma infraestrutura que você controla — sem acesso de terceiros, sem coleta de dados e sem taxas de assinatura.

O backend suporta SQLite de fábrica, com migração opcional para MySQL ou PostgreSQL conforme o tráfego aumenta. Ferramentas de moderação, notificações por email, login social, filtragem de spam, CAPTCHA e uma barra lateral de administração completa estão todos incluídos. A autohospedagem em um servidor VPS significa que seus dados de comentários seguem suas políticas de retenção e privacidade, e não os termos de serviço de uma plataforma.