Implante Artalk com instalação em um clique.
Sistema de comentários leve e auto-hospedado com um backend em Go e um widget JavaScript de 40 KB que pode ser incorporado em qualquer site.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Artalk
Artalk é um sistema de comentários autohospedado, consistindo em um servidor Go de alto desempenho e um widget JavaScript vanilla minimalista que se incorpora em qualquer site ou blog com uma única tag de script. Ao contrário das plataformas de comentários baseadas em nuvem, o Artalk mantém todos os comentários, dados de usuário e histórico de moderação em uma infraestrutura que você controla — sem acesso de terceiros, sem coleta de dados e sem taxas de assinatura.
O backend suporta SQLite de fábrica, com migração opcional para MySQL ou PostgreSQL conforme o tráfego aumenta. Ferramentas de moderação, notificações por email, login social, filtragem de spam, CAPTCHA e uma barra lateral de administração completa estão todos incluídos. A autohospedagem em um servidor VPS significa que seus dados de comentários seguem suas políticas de retenção e privacidade, e não os termos de serviço de uma plataforma.
Artalk: principais recursos
Incorporar em Qualquer Site
Um único snippet JavaScript de 40 KB conecta qualquer site ou blog estático à sua instância Artalk — sem dependência de framework ou etapa de build necessária.
Gerenciamento de múltiplos sites
Uma instância do Artalk gerencia comentários em vários sites com contas de administrador separadas, filas de moderação e configurações de notificação por site.
Spam e CAPTCHA
Integrações de filtragem de spam Akismet, Tencent e Aliyun integradas, além de opções de CAPTCHA de imagem, deslizante, reCAPTCHA, hCaptcha e Turnstile, protegem as seções de comentários de bots.
Login Social
Comentaristas autenticam-se via GitHub, Google, Discord e outros 20 provedores OAuth, reduzindo o atrito ao mesmo tempo em que vinculam os comentários a identidades reais.
Barra Lateral do Administrador
Uma barra lateral integrada permite que os administradores do site revisem, aprovem, fixem e excluam comentários, gerenciem usuários e visualizem as estatísticas da página sem sair da interface de comentários.
Por que executar Artalk na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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