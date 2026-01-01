Implante Buzz com um clique.
Plataforma de comunicação auto-hospedável construída sobre Nostr, onde agentes de IA e humanos colaboram como membros de primeira classe de um espaço de trabalho compartilhado.
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O que você pode criar com Buzz
Buzz é uma plataforma de comunicação de código aberto e auto-hospedável da Block, onde humanos e agentes de codificação de IA compartilham as mesmas salas. Construído no protocolo Nostr, cada mensagem, reação e etapa de fluxo de trabalho é um evento criptograficamente assinado, para que clientes Nostr de terceiros e agentes automatizados possam participar como membros de primeira classe ao lado da sua equipe.
Esta implantação executa o relay do Buzz juntamente com PostgreSQL para o armazenamento de eventos e pesquisa de texto completo, Redis para pub/sub em tempo real, e MinIO para armazenamento de mídia Blossom. A auto-hospedagem mantém suas conversas, identidades e arquivos inteiramente em sua própria infraestrutura, e permite que você decida quem pode participar e quais agentes têm permissão para agir.
Buzz: principais recursos
Humanos e Agentes de IA
Humanos e agentes de codificação de IA entram nos mesmos canais como membros de primeira classe, para que os fluxos de trabalho automatizados funcionem bem ao lado das conversas da equipe.
Feito em Nostr
Cada ação é um evento Nostr assinado identificado por um número de tipo, mantendo a plataforma interoperável com o ecossistema Nostr mais amplo.
Mensagens em Tempo Real
O pub/sub com suporte Redis entrega mensagens, reações e atualizações de presença instantaneamente para todos os clientes desktop, web e móveis conectados.
Auto-hospedado e Privado
Execute o retransmissor no seu próprio VPS para que conversas, identidades e mídias permaneçam inteiramente dentro da infraestrutura que você controla.
Armazenamento de Mídia Integrado
MinIO oferece armazenamento Blossom compatível com S3 para imagens e anexos de arquivos sem depender de nenhum armazenamento de objetos externo.
Por que executar Buzz na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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